भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में जारी है। मुकाबले के तीसरे दिन पहले सत्र में ही भारतीय पारी 462 रन पर समाप्त हुई। भारत के लिए इस पारी में 11 में से 10 बल्लेबाजों ने दहाई का आंकड़ा छुआ या पार किया। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो सिर्फ 2 रन ही बना पाए। अगर वह भी दहाई का आंकड़ा छूते तो टीम इंडिया 19 साल पुराना इतिहास दोहरा सकती थी।

आपको बता दें भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक चार बार ऐसा किया है जब सभी 11 खिलाड़ियों ने दहाई का आंकड़ा छुआ है। आखिरी बार 2007 में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ केनिंग्टन ओवल लंदन में ऐसा किया था। उस मैच में दिग्गज गेंदबाज अनिल कुंबले ने शतक भी जड़ा था। इस मैच में भारत ने पहली पारी में 664 रन बनाए थे। सभी खिलाड़ियों ने इस पारी में दहाई का आंकड़ा छुआ था। गॉल टेस्ट में देवदत्त पडिक्कल टॉप स्कोरर रहे और उन्होंने 167 रन की पारी खेली।

साउथ अफ्रीका को पीछे छोड़ने का मौका गंवाया

भारत अगर इस मैच में ऐसा करता तो सबसे ज्यादा बार ऐसा करने वाला अकेला देश बन जाता। अभी भारत और साउथ अफ्रीका ने सबसे ज्यादा संयुक्त रूप से चार-चार बार यह कारनामा किया है। अगर जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों की तरफ से 3-3 बार ऐसा हुआ है। वहीं बांग्लादेश और वेस्टइंडीज ने एक-एक बार ऐसा किया है।

टेस्ट क्रिकेट में वह मौके जब सभी 11 खिलाड़ियों ने छुआ दहाई का आंकड़ा

टीम स्कोर खिलाड़ी पारी नतीजा विपक्षी टीम मैदान मैच की तारीख इंग्लैंड 475 11 3 जीता ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न 29 दिसंबर 1894 दक्षिण अफ्रीका 385 11 1 जीता इंग्लैंड जोहान्सबर्ग 10 मार्च 1906 इंग्लैंड 636 11 2 जीता ऑस्ट्रेलिया सिडनी 14 दिसंबर 1928 दक्षिण अफ्रीका 358 11 2 हारा ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न 31 दिसंबर 1931 ऑस्ट्रेलिया 575/8d 11 1 जीता भारत मेलबर्न 6 फरवरी 1948 भारत 397 11 2 ड्रॉ पाकिस्तान ईडन गार्डन्स 12 दिसंबर 1952 भारत 359 11 2 जीता न्यूजीलैंड डुनेडिन 15 फरवरी 1968 भारत 524/9d 11 1 ड्रॉ न्यूजीलैंड कानपुर 18 नवंबर 1976 ऑस्ट्रेलिया 471 11 3 जीता श्रीलंका कोलंबो (SSC) 17 अगस्त 1992 इंग्लैंड 470 11 1 जीता वेस्टइंडीज द ओवल 19 अगस्त 2004 भारत 664 11 1 ड्रॉ इंग्लैंड द ओवल 9 अगस्त 2007 वेस्टइंडीज 449/9d 11 1 हारा ऑस्ट्रेलिया ब्रिजटाउन 7 अप्रैल 2012 दक्षिण अफ्रीका 313 11 1 हारा इंग्लैंड जोहान्सबर्ग 14 जनवरी 2016 बांग्लादेश 508 11 1 जीता वेस्टइंडीज मीरपुर 30 नवंबर 2018 दक्षिण अफ्रीका 431 11 2 जीता पाकिस्तान केपटाउन 3 जनवरी 2019 ऑस्ट्रेलिया 511 11 2 जीता इंग्लैंड ब्रिस्बेन 4 दिसंबर 2025

गॉल टेस्ट का तीसरा दिन: भारत दूसरे सत्र में विकेट के लिए तरसा, डिकवेला-दिनुशा ने 4 के रनरेट से किया स्कोर

सोनल दिनुशा और निरोशन डिकवेला ने दूसरे सत्र में न सिर्फ श्रीलंका को संकट से उबारा बल्कि 4 के रनरेट से रन बनाए। श्रीलंका ने तीसरे दिन चायकाल तक 57 ओवर में 5 विकेट पर 214 रन बना लिए। भारत 248 रन से आगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





