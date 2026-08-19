भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में 165 रन से शानदार जीत दर्ज की और दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मैच में भारत की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे स्पिन गेंदबाज मानव सुतार। उन्होंने इस मैच में कुल 10 विकेट लिए और दूसरी पारी में 6 विकेट अपने नाम किए। सुतार के नाम इसी के साथ 5 बडे़ रिकॉर्ड भी दर्ज हो गए। फिर भी वह प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बन पाए।

मानव सुतार के अलावा देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी में भारत के लिए इस जीत के हीरो रहे। उन्होंने पहली पारी में 167 रन बनाते हुए बेहतरीन शतक जड़ा। वहीं दूसरी पारी में भी उन्होंने 44 रन बनाए। 211 रन बनाने के लिए पडिक्कल को इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने साई सुदर्शन की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया के लिए नंबर 3 की बड़ी चिंता को दूर किया है।

मानव सुतार के नाम दर्ज 5 बड़े रिकॉर्ड

1- विदेशी सरजमीं पर टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर

मानव सुतार के करियर का यह सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच है। उन्होंने इस मुकाबले में 10 विकेट लेकर अपने करियर में पहली बार यह कारनामा किया। वह भारत के बाहर किसी टेस्ट मैच में ऐसा करने वाले सातवें स्पिनर बने। उनसे पहले दो बार रविचंद्रन अश्विन ने ऐसा किया था। वहीं एक-एक बार बिशन सिंह बेदी, एरपल्ली प्रसन्ना, भगवत चंद्रशेखर, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह ने ऐसा किया था।

2- विदेशी सरजमीं पर टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाले सबसे युवा भारतीय स्पिनर

मानव सुतार भारत के बाहर टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाले सबसे युवा भारतीय स्पिनर भी बने हैं। उनसे पहले ऐसा करने वाले किसी भी खिलाड़ी ने 24 साल 16 दिन की उम्र से कम में ऐसा नहीं किया था। सुतार ने 24 साल 16 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की।

3- भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

अनिल कुंबले: 2

2 हरभजन सिंह: 2

2 मनिंदर सिंह: 1

1 वेंकटपति राजू: 1

1 रविचंद्रन अश्विन: 1

1 मानव सुतार: 1

4- भारत के लिए सबसे कम मैच में एक टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी

1 मैच: नरेंद्र हिरवानी (16/136 डेब्यू vs वेस्टइंडीज, चेन्नई 1988)

नरेंद्र हिरवानी (16/136 डेब्यू vs वेस्टइंडीज, चेन्नई 1988) 2 मैच: लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन

लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन 2 मैच: अक्षर पटेल

अक्षर पटेल 2 मैच: मानव सुतार

मानव सुतार 4 मैच: श्रिनिवास वेंकटराघवन

5- पहले दो टेस्ट मैच में एक से ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले भारतीय

3 : नरेंद्र हिरवानी

3 : अक्षर पटेल

2 : लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन

2 : मानव सुतार

गॉल टेस्ट में क्या-क्या हुआ?

गॉल टेस्ट में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 462 रन बनाए। पडिक्कल के 167 रन के अलावा केएल राहुल 82 और ध्रुव जुरेल ने 51 रन बनाए। इसके बाद श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। मानव सुतार ने पहली पारी में 4 और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट झटके। दूसरी पारी में टीम इंडिया भी 193 रन ही बना पाई और ऑलआउट हो गई। ऋषभ पंत ने 66 रन की पारी खेली।

फिर श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य मिला और जवाब में टीम 206 रन पर ढेर हो गई। भारत ने 165 रन से मुकाबला जीता और दूसरी पारी में मानव सुतार ने 6 विकेट झटके। अब सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

भारत की श्रीलंका पर जीत के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की ताजा अंकतालिका, देखें PCT में कितना हुआ बदलाव

भारत ने गॉल टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी स्थिति मजबूत की, लेकिन अंक तालिका में वह पांचवे स्थान पर ही बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर कायम है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





