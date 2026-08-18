भारत और श्रीलंका के बीच गॉल टेस्ट का चौथा दिन जारी है। दिन की शुरुआत भारत की दूसरी पारी से हुई। भारतीय टीम ने शून्य पर ही पहला विकेट ओपनर यशस्वी जायसवाल के रूप में खोया। इसके बाद केएल राहुल और पहली पारी के शतकवीर देवदत्त पडिक्कल ने पारी को संभाला। इसी दौरान एक सीनियर श्रीलंकाई खिलाड़ी बुरी तरह चोटिल हो गया। बाउंड्री पर फील्डिंग के दौरान दिनेश चांडीमल के चोट लगी और उन्हें इसके बाद अस्पताल ले जाया गया।

श्रीलंका क्रिकेट ने उनकी इंजरी पर पूरा अपडेट दिया है और चांडीमल की चोट की जानकारी भी दी। इसके मुताबिक उन्हें दाएं कंधे और गर्दन में चोट लगी है। बाउंड्री पर एक चौका रोकने के प्रयास में चौथे दिन के पहले घंटे में ही वह चोटिल हो गए थे। इसके बाद टीम के फिजियो और ग्राउंड पर मौजूद डॉक्टर ने उन्हें देखा। इसके बाद उन्हें तुरंत स्कैन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया।

इस पर अधिक जानकारी स्कैन के नतीजों के बाद ही सामने आएगी। श्रीलंका के लिए 93वां टेस्ट खेल रहे चांडीमल के नाम साढ़े छह हजार से ज्यादा टेस्ट रन दर्ज हैं। पहली पारी में वह खास योगदान बल्ले से नहीं दे पाए थे। उन्होंने 16 गेंद पर सिर्फ 4 रन ही बनाए थे।

भारतीय टीम विशाल लीड की ओर

भारत ने इस मैच में तीसरे दिन ही पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। भारत के 462 रन के जवाब में श्रीलंकाई टीम 284 रन पर ऑलआउट हुई थी। चौथे दिन भारत की दूसरी पारी शुरू हुई और यशस्वी जायसवाल पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही असिता फर्नान्डो का शिकार बने।

इसके बाद पहली पारी में 82 रन बनाने वाले केएल राहुल और 167 रन की पारी खेलने वाले देवदत्त पडिक्कल ने पारी को संभाला। दोनों ने 13वें ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की और अच्छे रन रेट से बल्लेबाजी की। भारत ने 14.3 ओवर में खबर लिखे जाने तक 1 विकेट पर 65 रन बना लिए थे। भारत की कुल बढ़त 243 रन की हो गई थी।

India vs Sri Lanka 1st Test DAY 4 Live Cricket Scorecard

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल टेस्ट का आज चौथा दिन है। भारत ने दूसरी पारी में पहले ओवर में ही अपना पहला विकेट गंवाया और यशस्वी जायसवाल खाता भी नहीं खोल पाए। क्लिक करें और देखं लाइव मैच स्कोर और अपडेट्स