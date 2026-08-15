भारत ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत की इस मैच में शुरुआत अच्छी रही। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल बड़ी पारी खेलने से जरूर चूक गए, लेकिन इसके बाद ओपनर केएल राहुल और तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए देवदत्त पडीक्कल ने टीम के लिए अर्धशतकीय पारी खेली और खबर लिखे जाने तक दोनों अर्धशतक लगाकर खेल रहे थे।

खेल के पहले दिन पहली पारी में देवदत्त पडिक्कल ने पहले अर्धशतक लगाया और फिर केएल राहुल के बल्ले से भी अर्धशतक निकला। केएल राहुल के टेस्ट क्रिकेट करियर का ये 21वां अर्धशतक भी रहा। पडिक्कल ने जहां 81 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया तो वहीं केएल राहुल ने अपना अर्धशतक पहली पारी में 127 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। पडीक्कल तो थोड़ी तेज बैटिंग करते हुए नजर आए, लेकिन राहुल ने अपना पूरा समय लिया और बेहद धैर्य का साथ बैटिंग करते हुए नजर आए।

राहुल-पडिक्कल के बीच हुए शतकीय साझेदारी

इस मैच में भारत का पहला विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में गिरा जो 5 चौकों की मदद से 32 रन बनाकर आउट हो गए और पहले विकेट के लिए यशस्वी और केएल राहुल के बीच 66 गेंदों पर 47 रन की साझेदारी हुई। इसके बाद खबर लिखे जाने तक राहुल और पडीक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए 217 गेंदों पर 124 रन की साझेदारी हो चुकी थी और केएल राहुल 58 रन जबकि देवदत्त पडीक्कल 78 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत ने पहली पारी में पहले दिन खबर लिखे जाने तक एक विकेट पर 171 रन बना लिए थे।

रोहित 10वें स्थान पर, बाबर आजम नंबर 1; 2020 से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के टॉप-10 बैटर

इंटरनेशनल क्रिकेट में साल 2020 के बाद से लेकर अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में बाबर पहले नंबर पर हैं। इस लिस्ट में गिल, रोहित और कोहली भी शामिल हैं जो इन स्थानों पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

सचिन तेंदुलकर नंबर 1, राहुल द्रविड़ भी लिस्ट में; टेस्ट की पहली पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

टेस्ट क्रिकेट की पहली पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पर इतने रन के साथ मौजूद हैं। इस लिस्ट में राहुल द्रविड़ भी इस स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)



