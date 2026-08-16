श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में देवदत्त पडीक्कल ने भारत के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की और अपने टेस्ट क्रिकेट करियर का पहला शतक लगाने में भी सफलता हासिल की। देवदत्त पडीक्कल का ये पहला श्रीलंका दौरा था और उन्होंने यहां पर अपने पहले ही टेस्ट मैच में कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। देवदत्त पडीक्कल ने पहले पारी में बनाए 167 रन के दम पर चेतेश्वर पुजारा को पीछे छोड़ दिया और श्रीलंका की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में टॉप-5 बल्लेबाजों में शामिल हो गए।

देवदत्त पडीक्कल ने चेतेश्वर पुजारा को पीछे छोड़ा

देवदत्त पडीक्कल ने श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी में 167 रन बनाए और वो अब श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका की धरती पर टेस्ट प्रारूप में भारत की तरफ से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-6 बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए। देवदत्त ने पुजारा को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने श्रीलंका में टेस्ट क्रिकेट में 153 रन की पारी खेली थी। इस लिस्ट में पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने श्रीलंका की धरती पर टेस्ट में भारत की तरफ से सबसे बड़ी 203 रन की पारी खेली थी।

भारत की तरफ से श्रीलंका की धरती पर टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग दूसरे स्थान पर मौजूद हैं जिन्होंने नाबाद 201 रन की पारी खेली थी तो वहीं शिखर धवन इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं जिन्होंने 190 रन की पारी खेली थी। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर यानी छठे पायदान पर सौरव गांगुली हैं जिन्होंने श्रीलंका की धरती पर टेस्ट प्रारूप में 147 रन की पारी खेली थी.

श्रीलंका की धरती पर टेस्ट में भारत की तरफ से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-6 बल्लेबाज

203 रन – सचिन तेंदुलकर

201* रन – वीरेंद्र सहवाग

190 रन – शिखर धवन

167 रन – देवदत्त पडिक्कल

153 रन – चेतेश्वर पुजारा

147 रन – सौरव गांगुली

ऋषभ पंत ने तोड़ा एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड, विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 विकेटकीपर

IND vs SL 1st Test: ऋषभ पंत ने गॉल टेस्ट की पहली पारी में पहले दिन एक छक्का लगाया और टेस्ट में विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए और एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)