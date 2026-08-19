भारतीय क्रिकेट टीम ने शुभमन गिल की कप्तानी में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में मानव सुतार की शानदार गेंदबाजी व देवदत्त पडीक्कल की बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर 165 रन के बड़े अंतर से हरा दिया और टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। मानव सुतार ने इस टेस्ट मैच में कुल 10 विकेट लिए और वो सबसे सफल गेंदबाज रहे जबकि देवदत्त पडीक्कल ने इस टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने में सफलता हासिल की।

श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में देवदत्त पडिक्कल की बल्लेबाजी बेहतरीन रही और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। देवदत्त पडिक्कल ने पहली पारी में 167 रन बनाए जबकि दूसरे पारी में उन्होंने 44 रन बनाए और इस टेस्ट मैच में उन्होंने कुल 211 रन 105.50 की औसत से बनाए और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लीस्ट में टॉप पर रहे। वहीं दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में सोनल दिनुशा रहे जिन्होंने कुल 184 रन बनाए जबकि इस सूची में तीसरे नंबर पर 117 रन बनाकर केएल राहुल चौथे और 105 रन के साथ ऋषभ पंत चौथे स्थान पर रहे।

भारत की जीत में मानव सुतार की गेंदबाजी का अहम योगदान रहा जिन्होंने पहली पारी में 4 विकेट लिए जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 5 विकेट हॉल समेत कुल 6 विकेट चटकाए और कुल 10 विकेट उनके खाते में गए। मानव सुतार सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर रहे जबकि दूसरे नंबर पर प्रभात जयसूर्या रहे जिन्होंने इस टेस्ट मैच में कुल 7 विकेट चटकाए। वहीं 4 विकेट लेकर रविंद्र जडेजा चौथे स्थान पर रहे। 6 विकेट के साथ असिथा फर्नांडो तीसरे स्थान पर रहे।

भारत-श्रीलंका पहले टेस्ट मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

बल्लेबाज मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के देवदत्त पडीक्कल 1 2 211 105.5 69.18 21 1 सोनल दिनुशा 1 2 184 92 62.16 12 3 केएल राहुल 1 2 117 58.5 52.7 12 3 ऋषभ पंत 1 2 105 52.5 80.15 12 3 निरोशन डिकवेला 1 2 90 45 68.18 8 0

बॉलर मैच ओवर गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट मानव सुतार 1 45.2 272 10 13.1 131 1 1 प्रभात जयसूर्या 1 50 300 7 21.71 152 1 0 असिथा फर्नांडो 1 26.3 159 6 15.67 94 1 0 रविंद्र जडेजा 1 44 264 4 32 128 0 0 केशरा नुवानथा 1 62 372 4 65.25 261 0 0

देवदत्त पडिक्कल अब मुरली विजय से आगे, रोहित नंबर 1; स्टंप आउट होने से पहले टेस्ट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले टॉप-4 भारतीय

IND vs SL 1st Test: भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में स्टंप आउट होने से पहले सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा पहले नंबर पर हैं जबकि देवदत्त पडिक्कल ने मुरली विजय का रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)