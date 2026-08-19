भारतीय क्रिकेट टीम ने शुभमन गिल की कप्तानी में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में मानव सुतार की शानदार गेंदबाजी व देवदत्त पडीक्कल की बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर 165 रन के बड़े अंतर से हरा दिया और टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। मानव सुतार ने इस टेस्ट मैच में कुल 10 विकेट लिए और वो सबसे सफल गेंदबाज रहे जबकि देवदत्त पडीक्कल ने इस टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने में सफलता हासिल की।

श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में देवदत्त पडिक्कल की बल्लेबाजी बेहतरीन रही और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। देवदत्त पडिक्कल ने पहली पारी में 167 रन बनाए जबकि दूसरे पारी में उन्होंने 44 रन बनाए और इस टेस्ट मैच में उन्होंने कुल 211 रन 105.50 की औसत से बनाए और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लीस्ट में टॉप पर रहे। वहीं दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में सोनल दिनुशा रहे जिन्होंने कुल 184 रन बनाए जबकि इस सूची में तीसरे नंबर पर 117 रन बनाकर केएल राहुल चौथे और 105 रन के साथ ऋषभ पंत चौथे स्थान पर रहे।

भारत की जीत में मानव सुतार की गेंदबाजी का अहम योगदान रहा जिन्होंने पहली पारी में 4 विकेट लिए जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 5 विकेट हॉल समेत कुल 6 विकेट चटकाए और कुल 10 विकेट उनके खाते में गए। मानव सुतार सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर रहे जबकि दूसरे नंबर पर प्रभात जयसूर्या रहे जिन्होंने इस टेस्ट मैच में कुल 7 विकेट चटकाए। वहीं 4 विकेट लेकर रविंद्र जडेजा चौथे स्थान पर रहे। 6 विकेट के साथ असिथा फर्नांडो तीसरे स्थान पर रहे।

भारत-श्रीलंका पहले टेस्ट मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

बल्लेबाजमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
देवदत्त पडीक्कल12211105.569.18211
सोनल दिनुशा121849262.16123
केएल राहुल1211758.552.7123
ऋषभ पंत1210552.580.15123
निरोशन डिकवेला12904568.1880
बॉलरमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
मानव सुतार145.22721013.113111
प्रभात जयसूर्या150300721.7115210
असिथा फर्नांडो 126.3159615.679410
रविंद्र जडेजा14426443212800
केशरा नुवानथा162372465.2526100

देवदत्त पडिक्कल अब मुरली विजय से आगे, रोहित नंबर 1; स्टंप आउट होने से पहले टेस्ट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले टॉप-4 भारतीय

IND vs SL 1st Test: भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में स्टंप आउट होने से पहले सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा पहले नंबर पर हैं जबकि देवदत्त पडिक्कल ने मुरली विजय का रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)