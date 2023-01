IND vs SL: एमएस धोनी और दिनेश कार्तिक को पछाड़ अक्षर पटेल ने रचा इतिहास, लेकिन अर्शदीप सिंह के नाम हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

INDIA vs SRI LANKA, 2ND T20I: भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल (Axar Patel) ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 65 रन बनाकर आउट हुए। अक्षर पटेल ने अपनी पारी के दौरान 3 चौके और 6 छक्के लगाए।

IND vs SL, 2ND T20I: श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में अक्षर पटेल 31 गेंद में 65 रन बनाकर आउट हुए। अर्शदीप सिंह ने 2 ओर में 37 रन दिए। (सोर्स- ट्विटर)

