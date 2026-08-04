एशियन लीजेंड्स लीग 2026 में सोमवार 3 अगस्त को इंडिया रॉयल्स और श्रीलंकन लायंस के बीच मुकाबला हुआ। पहले खेलते हुए श्रीलंकाई टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 215 रन बना दिए। असेला गुणारत्ने ने 53 गेंद पर 98 और थिसारा परेरा ने 30 गेंद पर 67 रन की पारी खेली। इसके बाद भारतीय पारी शुरू हुई और पहले ओवर में 8 रन पर ही दो विकेट गिर गए। इसके बाद मैच रुका और फिर शुरू नहीं हो पाया। यह मैच रद्द हुआ और दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। इसके बाद भी अंकतालिका में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर रही।

वहीं दिन के पहले मैच में अफगानिस्तान पठान्स ने अपनी पहली जीत दर्ज की और 3 विकेट से बांग्लादेश टाइगर्स को हराया। बांग्लादेशी टीम की यह लगातार तीसरी हार थी। वहीं पाकिस्तान पैंथर्स की टीम भी अपने पहले दोनों मैच हार चुकी है और अंकतालिका में आखिरी पायदान पर है। अगर टॉप 5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों की बात करें तो टॉप 5 में अब भारत का एक भी खिलाड़ी बैटर्स की लिस्ट में नहीं है। वहीं गेंदबाजों की लिस्ट में एकमात्र शादाब जकाती चौथे स्थान पर मौजूद हैं।

इंडिया रॉयल्स बनाम श्रीलंकन लायंस मैच के बाद अंकतालिका

स्थानटीममैच (P)जीत (W)हार (L)बेनतीजा (NR)अंक (PTS)नेट रन रेट (NRR)
1श्रीलंकन लायंस32015+1.356
2इंडियन रॉयल्स32015-0.161
3एशियन स्टार्स21013+4.250
4अफगानिस्तान पठान्स31113-0.318
5बांग्लादेश टाइगर्स30300-0.405
6पाकिस्तान पैंथर्स20200-2.767

इंडिया रॉयल्स बनाम श्रीलंकन लायंस मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

स्थानखिलाड़ीटीममैचपारीरनस्ट्राइक रेटऔसतसर्वोच्च स्कोर100s50s4s6s
1असेला गुणारत्नेSLL33162174.19162.009820119
2आलोक कपालीBDT33114126.6757.00591078
3थिसारा परेराSLL33104185.7134.67671093
4अहमद सादेकुरBDT338398.8141.50480073
5मिनोद भानुकाSLL3373140.3824.33320094

इंडिया रॉयल्स बनाम श्रीलंकन लायंस मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

स्थानखिलाड़ीटीममैचपारीओवरविकेटइकॉनमीऔसत4 विकेट5 विकेटसर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी
1आलोक कपालीBDT331266.6713.33003/17
2रफीउल्लाहAFGP22855.008.00003/13
3थिसारा परेराSLL32855.258.40003/13
4शादाब जकातीIR331257.5818.20003/25
5सकलैन साजिबBDT331244.2512.75002/10

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