एशियन लीजेंड्स लीग 2026 में सोमवार 3 अगस्त को इंडिया रॉयल्स और श्रीलंकन लायंस के बीच मुकाबला हुआ। पहले खेलते हुए श्रीलंकाई टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 215 रन बना दिए। असेला गुणारत्ने ने 53 गेंद पर 98 और थिसारा परेरा ने 30 गेंद पर 67 रन की पारी खेली। इसके बाद भारतीय पारी शुरू हुई और पहले ओवर में 8 रन पर ही दो विकेट गिर गए। इसके बाद मैच रुका और फिर शुरू नहीं हो पाया। यह मैच रद्द हुआ और दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। इसके बाद भी अंकतालिका में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर रही।
वहीं दिन के पहले मैच में अफगानिस्तान पठान्स ने अपनी पहली जीत दर्ज की और 3 विकेट से बांग्लादेश टाइगर्स को हराया। बांग्लादेशी टीम की यह लगातार तीसरी हार थी। वहीं पाकिस्तान पैंथर्स की टीम भी अपने पहले दोनों मैच हार चुकी है और अंकतालिका में आखिरी पायदान पर है। अगर टॉप 5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों की बात करें तो टॉप 5 में अब भारत का एक भी खिलाड़ी बैटर्स की लिस्ट में नहीं है। वहीं गेंदबाजों की लिस्ट में एकमात्र शादाब जकाती चौथे स्थान पर मौजूद हैं।
इंडिया रॉयल्स बनाम श्रीलंकन लायंस मैच के बाद अंकतालिका
|स्थान
|टीम
|मैच (P)
|जीत (W)
|हार (L)
|बेनतीजा (NR)
|अंक (PTS)
|नेट रन रेट (NRR)
|1
|श्रीलंकन लायंस
|3
|2
|0
|1
|5
|+1.356
|2
|इंडियन रॉयल्स
|3
|2
|0
|1
|5
|-0.161
|3
|एशियन स्टार्स
|2
|1
|0
|1
|3
|+4.250
|4
|अफगानिस्तान पठान्स
|3
|1
|1
|1
|3
|-0.318
|5
|बांग्लादेश टाइगर्स
|3
|0
|3
|0
|0
|-0.405
|6
|पाकिस्तान पैंथर्स
|2
|0
|2
|0
|0
|-2.767
इंडिया रॉयल्स बनाम श्रीलंकन लायंस मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|स्थान
|खिलाड़ी
|टीम
|मैच
|पारी
|रन
|स्ट्राइक रेट
|औसत
|सर्वोच्च स्कोर
|100s
|50s
|4s
|6s
|1
|असेला गुणारत्ने
|SLL
|3
|3
|162
|174.19
|162.00
|98
|2
|0
|11
|9
|2
|आलोक कपाली
|BDT
|3
|3
|114
|126.67
|57.00
|59
|1
|0
|7
|8
|3
|थिसारा परेरा
|SLL
|3
|3
|104
|185.71
|34.67
|67
|1
|0
|9
|3
|4
|अहमद सादेकुर
|BDT
|3
|3
|83
|98.81
|41.50
|48
|0
|0
|7
|3
|5
|मिनोद भानुका
|SLL
|3
|3
|73
|140.38
|24.33
|32
|0
|0
|9
|4
इंडिया रॉयल्स बनाम श्रीलंकन लायंस मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|स्थान
|खिलाड़ी
|टीम
|मैच
|पारी
|ओवर
|विकेट
|इकॉनमी
|औसत
|4 विकेट
|5 विकेट
|सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी
|1
|आलोक कपाली
|BDT
|3
|3
|12
|6
|6.67
|13.33
|0
|0
|3/17
|2
|रफीउल्लाह
|AFGP
|2
|2
|8
|5
|5.00
|8.00
|0
|0
|3/13
|3
|थिसारा परेरा
|SLL
|3
|2
|8
|5
|5.25
|8.40
|0
|0
|3/13
|4
|शादाब जकाती
|IR
|3
|3
|12
|5
|7.58
|18.20
|0
|0
|3/25
|5
|सकलैन साजिब
|BDT
|3
|3
|12
|4
|4.25
|12.75
|0
|0
|2/10
DPL 2026 Points Table: सेंट्रल दिल्ली किंग्स-नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स मैच के बाद अंक तालिका, ये हैं टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज
DPL 2026 Points Table Top 5 Batters and Bowlers: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 (DPL 2026)के 7वें मैच में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 4 विकेट से हराया। सेंट्रल दिल्ली किंग्स लगातार तीन मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स, न्यू दिल्ली टाइगर्स, पुरानी दिल्ली 6 और वेस्ट दिल्ली लायंस के 2-2 अंक हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर