महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में रविवार (13 सितंबर) को शैफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की ओपनिंग जोड़ी ने शतकीय साझेदारी करके शानदार शुरुआत दिलाई। शैफाली वर्मा ने 39 गेंद पर 9 चौके और 2 छक्के की मदद से 68 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 174.36 का रहा। स्मृति मंधाना ने 39 गेंद पर 5 चौके और 3 छक्के की मदद से 59 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 151.28 का रहा।
स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा ने पहले विकेट के लिए 77 गेंद पर 129 रन जोड़े। इस साझेदारी के दौरान तीन बड़े रिकॉर्ड बने।शैफाली वर्मा के के नाम महिला टी20 एशिया कप में सबसे तेज अर्धशतक हो गया। उन्होंने 24 गेंद पर अर्धशतक जड़ दिया। महिला टी20 टूर्नामेंट के फाइनल में शैफाली और स्मृति की जोड़ी के नाम सबसे बड़ी साझेदारी हो गई। इसके अलावा महिला इंटरनेशनल टी20 में सबसे ज्यादा 100 रन से अधिक की साझेदारी इस जोड़ी के नाम हो गया।
महिला टी20 एशिया कप में सबसे तेज अर्धशतक (गेंदों के हिसाब से)
24 – शेफाली वर्मा (भारत) बनाम श्रीलंका, दुबई, 2026।
25 – स्मृति मंधाना (भारत) बनाम श्रीलंका, सिलहट, 2022।
26 – ऋचा घोष (भारत) बनाम यूएई, दांबुला, 2024।
26 – शेफाली वर्मा (भारत) बनाम नेपाल, दांबुला, 2024।
26 – शेफाली वर्मा (भारत) बनाम थाईलैंड, दुबई, 2026।
महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी
6 – स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा (भारत)।
6 – ईशा ओज़ा, तीर्था सतीश (यूएई)।
5 – सूजी बेट्स, सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड)।
महिला टी20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में सबसे बड़ी पार्टनरशिप (कम से कम 5 टीमें)
128* – शेफाली मंधाना-शेफाली वर्मा (भारत) बनाम श्रीलंका, दुबई, एशिया कप 2026।
120 – हेली मैथ्यूज-स्टेफनी टेलर (वेस्टइंडीज) बनाम ऑस्ट्रेलिया, कोलकाता, टी20 वर्ल्ड कप 2016।
115 – एलिसा हीली-बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया) बनाम भारत, मेलबर्न, टी20 वर्ल्ड कप 2022।
प्रतिका रावल बाहर
महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय टीम ने एक बदलाव किया। प्रतिका रावल की जगह गुणालन कमलिनी को मौका दिया, जिन्होंने 30 दिसंबर 2025 को श्रीलंका के खिलाफ ही त्रिवेंद्रम में डेब्यू किया था। उन्होंने उस मैच में 12 रन बनाए थे और 2 चौके लगाए थे। पूरी खबर पढ़ें।