भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और रिकॉर्ड एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। वे जिस भी मैच में खेलते हैं, बहुत संभावना रहती है कि या तो वे कोई रिकॉर्ड तोड़ देंगे या फिर कोई नया कीर्तिमान छू लेंगे। रन मशीन कोहली के इस मुकाम तक पहुंचने क्रिकेट के प्रति उनका जुनून का भी अहम योगदान है। बल्लेबाजी के साथ उनका फोकस फिटनेस पर भी हमेशा रहता है। खुद को फिट रखने के लिए उन्होंने अपनी जबान पर भी काफी कंट्रोल किया है। उन्होंने फिटनेस प्रभावित करने वाली ऐसी कई चीजें खाना छोड़ दी हैं, जबकि वे इन्हें बहुत पसंद करते थे। इनमें छोले-भटूरे और बटर चिकन भी शामिल है।

हालांकि, श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मैच से पहले उन्हें छोले-भटूरे की याद आ ही गई। लेकिन तब भी उनका फोकस क्रिकेट पर बना हुआ था। कोहली ने तीसरे टी20 मैच से पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अभ्यास सत्र की एक तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर में वे बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं।

Ball out of the Bowlers hand and Chholle Bhature for a cheat meal deserve the same kind of focus. pic.twitter.com/ctEs96bvQa

— Virat Kohli (@imVkohli) January 9, 2020