श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन चाइनमैन स्पिनर कुलदीप यादव का प्रदर्शन चिंता का सबब है। रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के बाद उम्मीद की जा रही थी टेस्ट में कुलदीप यादव नंबर-1 स्पिनर होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। स्पिन की मुफीद परिस्थितियों में भी कुलदीप संघर्ष करते नजर आए हैं।

पिछली 5 पारियों में कुलदीप यादव ने 54.5 ओवर किए हैं। 213 रन लुटाने के बाद 4 विकेट लिए हैं। 3 पारियों में वह विकेट नहीं ले पाए हैं। इनमें 2 पारियों में उन्होंने अफगानिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ गेंदबाजी की है। इस खराब प्रदर्शन और मानव सुतार जैसे युवा स्पिनर के उभरने के बाद कुलदीप प्राथमिकता में नीचे खिसकते दिखाई दे रहे हैं। इसके कारण यह सवाल होने लगा है कि क्या कोलंबो टेस्ट से कुलदीप यादव बाहर होंगे या गौतम गंभीर और शुभमन गिल उनपर भरोसा रखेंगे। उन्हें एक और मौका देंगे।

सारांश जैन विकल्प हैं

कुलदीप यादव की जगह लेने के लिए भारत के पास सारांश जैन विकल्प हैं। कुलदीप के अलावा सुतार और रविंद्र जडेजा भी बाएं हाथ के स्पिनर हैं। ऐसे में विविधता के लिए ऑफ स्पिनर सारांश को मौका देने के बारे में सोचा जा सकता है। सुतार की अच्छी गेंदबाजी और जडेजा के ऑलराउंडर प्रतिभा के देखते हुए कुलदीप यादव ही ड्रॉप हो सकते हैं।

क्या गिल को कुलदीप पर भरोसा नहीं

कुलदीप यादव के ड्रॉप होने की संभवाना प्रबल इसलिए भी दिखाई देती है क्योंकि उनका इस्तेमाल काफी देर से होता है। कई बार उन्हें गेंदबाजी मिलने में इतनी देर होती है, जिससे यह महसूस होता है कि कप्तान शुभमन गिल को उनपर भरोसा नहीं है। गॉल टेस्ट में मानव सुतार और रविंद्र जडेजा ने पहली पारी में 20 से ज्यादा ओवर गेंदबाजी की। कुलदीप ने केवल 14 ओवर गेंदबाजी की। दूसरी पारी में सुतार ने लगभग 24 और जडेजा ने ओवर किए। कुलदीप को सिर्फ 11 ओवर गेंदबाजी दी गई। उन्हें गेंदबाजी 29वें ओवर में मिली। वह 5वें विकल्प थे।

कोलंबो टेस्ट से पहले टीम इंडिया के सामने 3 बड़े सवाल

भारतीय टीम ने गॉल टेस्ट 165 रन से जीता था और अब कोलंबो टेस्ट में भारत की नजरें सीरीज कब्जाने पर होंगी। ऐसे में टीम इंडिया के सामने इस मुकाबले से पहले तीन बड़े सवाल हो सकते हैं। सरफराज खान की वापसी और सारांश जैन का डेब्यू सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। पूरी खबर पढ़ें।