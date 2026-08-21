भारत के खिलाफ कोलंबो में रविवार (23 अगस्त) से दूसरे टेस्ट मैच में दिनेश चांदीमल नहीं खेल पाएंगे। दाएं हाथ का यह अनुभवी बल्लेबाज दूसरे टेस्ट से तभी बाहर हो गया था जब पसिंदू सूर्याबंदारा उनकी जगह कनकशन सबस्टीट्यूट (सिर में चोट लगने पर खिलाड़ी की जगह खेलने वाला खिलाड़ी) के तौर पर खेले थे। कनकशन सबस्टीट्यूट के नियम से टीम को लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट का फायदा तो होता है, लेकिन नुकसान यह है कि बाहर होने वाला खिलाड़ी 7 दिन तक मैदान पर नहीं उतर सकता।

चांदीमल 18 अगस्त को कनकशन के कारण गॉल टेस्ट से बाहर हुए थे। इसके 5 दिन बाद कोलंबो में भारत-श्रीलंका दूसरा टेस्ट शुरू होने वाला है। अक्टूबर 2025 से पहले कनकशन सबस्टीट्यूट के नियमों में 7 दिन न खेलने का प्रावधान नहीं था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस प्रावधान को लागू करते हुए कहा था कि मैच के दौरान अगर किसी खिलाड़ी को कनकशन होता है, तो उसे दोबारा खेलने से पहले कम से कम सात दिन तक आराम करना होगा।

मैच से पहले ‘कनकशन रिप्लेसमेंट’ नामंकित

खिलाड़ियों की सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखते हुए आईसीसी की मेडिकल एडवाइजरी कमिटी ने यह बदलाव करने की सलाह दी थी। आईसीसी ने तब कनकशन के नियम एक और बदलाव किया था। इसके तहत टीमों को मैच से पहले ‘कनकशन रिप्लेसमेंट’ को नामंकित करना पड़ता है। यह फैसला घरेलू टीमों को फायदा उठाते हुए देखकर लिया गया। वह संभावित रिप्लेसमेंट के बड़े पूल में से खिलाड़ी चुनती थीं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कनकशन सबस्टीट्यूट एकमात्र नियम है, जिसके तहत किसी टीम की प्लेइंग 11 बीच मैच में बदल सकती है।

भारत के लिए जीत जरूरी

भारतीय टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है। बारिश से प्रभावित गॉल टेस्ट में उसने 165 रनों से जीत दर्ज की थी। भारत को 2027 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ( WTC Final 2027) में खेलने के लिए 8 में कम से कम 6 टेस्ट जीतने होंगे। उसे दो टेस्ट न्यूजीलैंड में खेलना है। इसके बाद 5 मैचों की टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगी। ऐसे में जरूरी है कि भारत दूसरा टेस्ट जीतकर श्रीलंका का क्लीन स्वीप करे।

भारत-श्रीलंका पहले टेस्ट के बाद डब्ल्यूटीसी अंक तालिका

भारत ने गॉल टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी स्थिति मजबूत की, लेकिन अंक तालिका में वह पांचवे स्थान पर ही बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर कायम है। पूरी खबर पढ़ें।