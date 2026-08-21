भारत के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-1 से पिछड़ने के बाद श्रीलंका क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव हुआ है। कोलंबो में 23 अगस्त से दूसरे टेस्ट से पहले श्रीलंका क्रिकेट ने हसन तिलकरत्ने को सीनियर पुरुष टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया है। श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी एसएलसी के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों के साथ काम करेंगे।

तिलकरत्ने का श्रीलंका के लिए शानदार करियर रहा। उन्होंने 83 टेस्ट और 200 वनडे मैचों में 8200 से ज्यादा रन बनाए। वह 1996 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। 59 साल के इस कोच के पास कोचिंग का काफी अनुभव है। वह पहले भी श्रीलंका की पुरुष टीम के बैटिंग कोच और महिला टीम के हेड कोच रह चुके हैं। तिलकरत्ने ने बांग्लादेश की महिला टीम के हेड कोच की भी भूमिका निभाई हैं। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार उनकी नियुक्ति तुरंत लागू हो गई है और यह 31 दिसंबर 2027 तक रहेगी।

श्रीलंका की टीम में बदलाव

श्रीलंका ने कोलंबो में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए बल्लेबाज कामिल मिशारा और ऑलराउंडर सहन अराचिगे को टीम में शामिल किया है। कोलंबो टेस्ट में मेजबान टीम को कुसल मेंडिस, पाथुम निसंका और दिनेश चांदीमल की कमी खलेगी। 14 खिलाड़ियों वाली इस टीम में दिलशानका मदुशंका और रमेश मेंडिस की भी जगह नहीं है, जो गाले टेस्ट के लिए 16 सदस्यों वाली टीम का हिस्सा थे।

अराचिगे को मौका

अराचिगे ने अभी तक टेस्ट मैच नहीं खेला है। उन्होंने ने इंडिया ए के खिलाफ अनाधिकारिक टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दूसरे मैच में 127 रन बनाए और श्रीलंका ए के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। मिशारा ने लंका प्रीमियर लीग 2026 में बेहतरीन फॉर्म दिखाया। उन्होंने मेजर क्लब्स टी20 टूर्नामेंट में 72 गेंदों पर 145 रन बनाकर उसी फॉर्म को जारी रखा, जिस दिन उन्हें टेस्ट टीम में चुना गया था। मौजूदा ओपनर निशान मदुष्का के टीम में न चुने जाने के कारण उनके ओपनिंग करने की संभावना है।

क्या कुलदीप यादव होंगे ड्रॉप

पिछली 5 पारियों में कुलदीप यादव ने 54.5 ओवर किए हैं। 213 रन लुटाने के बाद 4 विकेट लिए हैं। 3 पारियों में वह विकेट नहीं ले पाए हैं। इनमें 2 पारियों में उन्होंने अफगानिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ गेंदबाजी की है। पूरी खबर पढ़ें।