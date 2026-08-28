भारत को दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में जीत से वंचित करने वाले श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। सोनल को बचपन में बास्केटबॉल में दिलचस्पी थी। उनके लिए पहला बल्ला उनकी बहन ने पैसे उधार लेकर खरीदा था। यह क्रिकेटर अपने खेल के प्रति कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने दूसरे टेस्ट में भारत की संभावित जीत को अकेले दम पर टालने के कुछ ही घंटों के भीतर नेट पर अभ्यास करना चाहा।

जश्न मनाना उस श्रीलंकाई खिलाड़ी के लिए कोई मायने नहीं रखता था, जिन्होंने अपने जीवन की कठोर वास्तविकताओं से ध्यान हटाने के लिए खेल को चुना था। सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में तीन शतकों की मदद से 420 रन बनाए। पांच टेस्ट मैच खेल चुके इस ऑलराउंडर का प्रदर्शन दोनों मैच में लाजवाब रहा। उनके लिए हालांकि यहां तक का सफर आसान नहीं रहा था। उन्हें पहला बल्ला उनकी बहन ने उपहार में दिया था। परिवार की आर्थिक तंगी के कारण उनकी बहन ने उधार लेकर उनके लिए बल्ला खरीदा था।

दिनुशा के पास बल्ला नहीं

दिनुशा के कोच अशान प्रियंजन ने पीटीआई से कहा, ‘उसे बास्केटबॉल में दिलचस्पी थी। वह बहुत लगन से अभ्यास करता था, लेकिन उसके स्कूल के कोच सुसंथा फेलिक्स डियास ने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखकर क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया। उसके पास बल्ला या अन्य कोई सामान नहीं था। उसकी बहन ने कुछ पैसे उधार लेकर उसके लिए बल्ला खरीदा। यह उसका पहला क्रिकेट बल्ला था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी।’

मैच से पहले कोच को फोन करते हैं दिनुशा

भारत के खिलाफ टेस्ट मैच शुरू होने से कुछ दिन पहले दिनुशा ने प्रियांजन को फोन किया था। उन्होंने प्रियांजन से कहा, ‘सर, भारत के पास हर तरह के स्पिनर हैं। हमें अच्छी तैयारी करनी होगी।’ प्रियांजन ने कहा, ‘यही हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु था। वह हर मैच से पहले मुझे फोन करता है।’

दिनुशा की मेहनत रंग लाई

दिनुशा की कड़ी मेहनत आखिर में रंग लाई और उन्होंने भारत के स्पिनरों रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुतार (सभी बाएं हाथ के स्पिनर) और सारांश जैन (ऑफ-स्पिनर) के खिलाफ स्वीप शॉट का शानदार नमूना पेश करते हुए उन्हें कुंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

दिनुशा ने 173 रन स्वीप शॉट से बनाए

दिनुशा ने गॉल और कोलंबो टेस्ट मैचों में कुल 420 रन बनाए, जिनमें से 173 रन स्वीप शॉट से आए। इस तरह से उन्होंने किसी एक टेस्ट सीरीज में स्पिन के खिलाफ स्वीप शॉट खेलते हुए सबसे अधिक रन बनाने के मामले में जो रूट (160 रन) को पीछे छोड़ दिया। यह 25 वर्षीय खिलाड़ी कड़ी मेहनत करने में विश्वास रखता है और यही वजह है कि प्रियांजन को दिनुशा की भारतीय स्पिनरों के खिलाफ मिली सफलता पर आश्चर्य नहीं हुआ।

स्वीप शॉट पर फोकस

प्रियांजन ने कहा, ‘मैंने उसे पहली बार स्कूल क्रिकेटर के तौर पर देखा था। तब वह 11 या 12 साल का था, लेकिन उस उम्र में भी क्रिकेट के प्रति उसका उत्साह और समर्पण सराहनीय था। मैंने एक बार उससे कहा था कि स्पिनरों के खिलाफ सफल होने के लिए उन्हें स्वीप शॉट अच्छी तरह से खेलना आना चाहिए। इसके बाद से ही उसने लगभग दो घंटे नेट पर सिर्फ स्वीप शॉट का अभ्यास किया।’

भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज के टॉप-5 बैटर-बॉलर

भारत और श्रीलंका दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में देवदत्त पडिक्कल दूसरे नंबर पर रहे जबकि ध्रुव जुरेल ने ऋषभ पंत से ज्यादा रन बनाए। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मानव सुतार रहे। पूरी खबर पढ़ें।