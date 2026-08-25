भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने मंगलवार (25 अगस्त) को कहा कि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को कंधे पर ‘काफी चोट’ लगी है, जिससे उनकी मूवमेंट प्रभावित हुई है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह श्रीलंका के खिलाफ यहां चल रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन मैदान पर लौटेंगे।

पंत ने कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन विकेटकीपिंग नहीं की और ध्रुव जुरेल ने उनकी जगह यह जिम्मेदारी निभाई। दूसरे दिन बल्लेबाजी के दौरान कंधे पर चोट लगने के बाद पंत ड्रेसिंग रूम में हाथ में पट्टी बांधकर दिखे। मोर्कल ने दिन का खेल समाप्त होने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘ऋषभ के कंधे पर चोट लगी है। इस बारे में कल रात भी चर्चा हुई थी क्योंकि उन्हें काफी चोट लगी है। मुझे लगता है कि आज सुबह वार्मअप करने की कोशिश के दौरान उनकी मूवमेंट सीमित थीं।’

कुलदीप यादव पर क्या बोले मोर्कल

मोर्कल ने कहा, ”अब हम रातभर उनकी स्थिति पर नजर रखेंगे और उम्मीद है कि कल वह हमारे लिए विकेटों के पीछे मौजूद होंगे। उनका वहां होना महत्वपूर्ण है क्योंकि खेल को समझने की उनकी क्षमता असाधारण है।’ मोर्कल ने कहा कि अगर कुलदीप यादव दूसरे टेस्ट से पहले वायरल बुखार की चपेट में नहीं आए होते तो चयन के लिए उनके नाम पर विचार किया जाता।

सोनल दिनुशा का संघर्ष

मोर्कल ने कहा, ‘नहीं, चयन मेरे हाथ में नहीं है। मुझे लगता है कि पहले टेस्ट के लिए उन्हें कुछ निश्चित भूमिकाएं निभाने को कहा गया था जो थोड़ा मुश्किल टेस्ट था, लेकिन मेरे हिसाब से वह अंतिम चयन के दावेदारों में जरूर होते।’ दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्कल ने कहा कि भारत बुधवार को जल्द से जल्द श्रीलंका के बचे हुए दो विकेट हासिल करके बढ़त अपने पक्ष में बनाए रखना चाहेगा। श्रीलंका की ओर से सोनल दिनुशा, केशरा नुवंता और लाहिरू कुमारा ने संघर्षपूर्ण पारियां खेलीं।

श्रीलंका ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की

मोर्कल ने कहा कि क्रिकेट में ऐसे दौर आते रहते हैं। उन्होंने कहा, ‘आप जितनी जल्दी हो सके मैदान से बाहर आना चाहते हैं। हमेशा यही योजना होती है, लेकिन यह खेल का हिस्सा है। कभी-कभी कूकाबूरा गेंद थोड़ी नरम हो जाती है और पिच से गेंद को अतिरिक्त तेजी दिलाना काफी मुश्किल होता है। मुझे लगा कि श्रीलंका ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की और वहां अच्छी साझेदारी बनाई। मुझे नहीं लगता कि उन्हें गेंदबाजी करने में हमें कोई परेशानी हुई। यह सिर्फ खेल की प्रकृति है।’

कोलंबो में सोनल और बारिश बने सिरदर्दी

भारत के खिलाफ कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन श्रीलंका के 7 विकेट 173 रन पर गिर गए थे। लग रहा था कि मेजबान टीम 200 रनों के अंदर आउट हो जाएगी, लेकिन सोनल दिनुशा ने जुझारू पारी खेलते हुए श्रीलंका को 265 रनों तक पहुंचा दिया। पूरी खबर पढ़ें।