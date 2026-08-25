रविचंद्रन अश्विन मैदान पर अपनी शानदार गेंदबाजी के साथ-साथ कई दिलचस्प किस्सों के लिए भी जाने जाते हैं। अब उनके एक ऐसे ही ‘टोटके’ का खुलासा पूर्व भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने किया है। चेतेश्वर पुजारा ने बताया कि जब अश्विन को विकेट नहीं मिलते थे तो वह उन्हें मैदान पर ढूंढते रहते थे। इसके पीछे वजह उनकी टोपी से जुड़ी थी। अश्विन अपनी कैप चेतेश्वर पुजारा को देते थे और चाहते थे कि वह उसे अंपायर तक पहुंचाएं।

चेतेश्वर पुजारा ने यह मजेदार किस्सा भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज के ब्रॉडकास्टर के शो में सुनाया। शो को गौरव कपूर मॉडरेट कर रहे थे, जबकि चेतेश्वर पुजारा के अलावा मोहम्मद कैफ भी मौजूद थे। तीनों के बीच बातचीत की वीडियो क्लिप ब्रॉडकास्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

चेतेश्वर पुजारा कहते हैं, ‘‘देखिए गेंदबाज के टोटके होते हैं। टीम में रहने के दौरान मैंने देखा है। कहां पर कैसे रनअप लेना है, क्या करना है, कैसे देना है? अब अश्विन की एक कहानी है। हालांकि, उनसे मैंने कभी इसके बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन जब वह गेंदबाजी करने के लिए आते थे तो वह चाहते थे कि मैं उनसे उनकी कैप लूं और फिर अंपायर को दूं। मतलब पहली बार वह मुझे अपनी कैप देंगे, फिर मैं उनकी कैप को अंपायर को दूंगा।’’

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चेतेश्वर पुजारा ने बताया, ‘‘कई बार जब उनको विकेट नहीं मिलते थे तो वह फील्ड पर मुझे ढूंढ़ते रहते थे कि कहां पर है यार। उनको लगता था कि मेरे हाथों से अंपायर को कैप दिलवाने से उनके लिए कुछ विकेट मिलने के चांस बन सकते हैं। हालांकि, मैंने अब तक उनसे इस बात की पुष्टि नहीं कराई है कभी उनसे, लेकिन वह मुझे बात करने के लिए बुलाते थे।’’

चेतेश्वर पुजारा ने एंकर गौरव कपूर की ओर मुखातिब होते हुए कहा, ‘‘बतौर फील्डर आप अपने साथी खिलाड़ियों की मदद करते हैं। अब कई बार ऐसा होता था कि मैं डीप स्क्वायर लेग पर फील्डिंग कर रहा हूं और वह गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं तो मुझे बुलाएंगे अपने पास। कहेंगे कि आ जाओ, कुछ बात करनी है। अब वास्तविकता क्या होती थी यह मुझे नहीं पता। वह मुझसे बात करना चाहते थे या मुझसे अपनी कैप देकर अंपायर को दिलवाना चाहते थे, यह मुझे अब तक पता नहीं चल सका है।’’

चेतेश्वर पुजारा की बात सुनकर गौरव कपूर हंसते हुए कहते हैं, ‘‘बुनियादी बात यह है कि वह आपको दूर से बुलाते थे, स्पॉट बॉय या ड्रेस असिस्टिंग का काम करने के लिए।’’ यह सुनकर चेतेश्वर पुजारा के अलावा शो में मौजूद मोहम्मद कैफ भी हंस पड़ते हैं। फिर चेतेश्वर पुजारा कहते हैं, ‘‘नहीं नहीं, वह क्रिकेट के बारे में भी चर्चा करते थे। पूछते थे कि क्या लग रहा है? कैसे गेंदबाजी करनी…? ये है, वो है…, लेकिन साथ में कैप पकड़ाने को भी कह देते थे।’’

यह सुनकर गौरव कपूर हंसते हुए कहते हैं, ‘‘लगता है कि आप भी समझ गए थे कि वह सिर्फ बहाना है। औपचारिकता में ऐसे ही एक-दो बात करो… फिर धीरे से बोलो कि आप कैप दे दीजिए।’’ इस पूरी बातचीत के दौरान माहौल बहुत हल्का-फुल्का बना हुआ था। मोहम्मद कैफ की भी हंसी की आवाजें आ रही थीं। फिर गौरव कपूर ने अपना निष्कर्ष देते हुए कहा, ‘‘सर मैं तो कह रहा हूं कि ‘टोपी’ पहनाने से अच्छा है कि किसी की ‘टोपी’ आप ले लो। मुझे लगता है कि जिंदगी में यह ज्यादा बेहतर है।’’

इस पर चेतेश्वर पुजारा कहते हैं, ‘‘नहीं नहीं, उन्होंने किसी को ‘टोपी’ तो नहीं पहनाई।’’ फिर गौरव कपूर कहते हैं, ‘‘नहीं वह ‘टोपी’ पहनाने वाले लायक लगते भी नहीं हैं। फिर चेतेश्वर पुजारा से पूछते हैं- आपने जिंदगी में कभी किसी को ‘टोपी’ पहनाई है, कभी?’’ इस पर चेतेश्वर पुजारा हंसते हुए कहते हैं, ‘‘कोना भरत को दी थी।’’ बता दें कि कोना श्रीकर भरत को टेस्ट डेब्यू कैप चेतेश्वर पुजारा ने ही दी थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रविचंद्रन अश्विन ने भी वीडियो देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है।

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