श्रीलंका ने कोलंबो में दो मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन मंगलवार (25 अगस्त) को चायकाल तक अपनी पहली पारी में सात विकेट पर 216 रन बना लिए हैं। भारत ने पहली पारी नौ विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। श्रीलंका पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा है। वह भारत से 287 रन पीछे है और उसके तीन विकेट शेष हैं।

श्रीलंका को फॉलोऑन बचाने के लिए अभी 88 रन और बनाने होंगे। चाय के विश्राम के समय सोनल दिनुशा 52 और केशारा नुवांता 13 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। श्रीलंका की ओर से पासिंदु सूर्याबंडारा ने 80 रन की पारी खेली। भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने तीन और मानव सुथार ने दो विकेट लिए हैं।

भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की

लंच से पहले के सेशन में श्रीलंका दो विकेट खोने के बावजूद मुकाबला कर रहा था। उसने 122 रन जोड़े थे। इसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने वापसी की और तीन विकेट लिए और सिर्फ 86 रन दिए। भारत ने श्रीलंका को शुरुआती झटका दिया जब मानव सुतार ने अपनी सही लेंथ पकड़ी।

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पसिंदू सूरियाबंदारा ने 80 रन बनाए

सुतार की गेंद पर धनंजय डी सिल्वा ने केएल राहुल को कैच थमा दिया, जिन्होंने दूसरी कोशिश में पहली स्लिप में कैच पकड़ा। इसके बाद से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को कोई राहत नहीं मिली, लेकिन सबसे बड़ा झटका पासिंदु सोरियाबंदारा (80) का आउट होना था।

सिराज ने डिकवेला को पवेलियन भेजा

रविंद्र जडेजा ने सोरियाबंदरा के शरीर के पास एक गेंद फेंकी। बल्लेबाज ने बॉल को पॉइंट की तरफ खेलने की कोशिश और बोल्ड हो गए। दो रन बाद मोहम्मद सिराज ने निरोशन डिकवेला को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराया। गेंद लेग साइड से बाहर काफी साधारण थी।

दिनुशा का जुझारू पचासा

दिनुशा ने 84 गेंदों में अपना पचासा पूरा किया रन बनाया। उनके साथ नुवंथा ने बाकी के सत्र में श्रीलंका को झटका नहीं लगा, मेजबान टीम अभी भी संकट में है। श्रीलंका की स्थिति सुबह काफी बेहतर थी। सोरियाबंदरा और कामिंडू मेंडिस के बीच 87 रनों की अच्छी साझेदारी हुई थी। दो विकेट पर 8 रन से शुरू करते हुए श्रीलंका ने दिन के पहले हिस्से में बेहतर खेल दिखाया।

ध्रुव जुरेल ने शतक लगाने पर किया खास सेलिब्रेशन

भारतीय बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ बेहतरीन शतक जड़ा और 115 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरे दिन के खेल के बाद उनका सेलिब्रेशन और हाथ का टैटू काफी वायरल हुए। फिर जुरेल ने मीडिया के सामने अपने इस टैटू और उसके मैसेज व सेलिब्रेशन का राज खोला। पूरी खबर पढ़ें।