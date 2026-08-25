भारतीय टीम का कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पलड़ा भारी है, लेकिन मौसम उसका खेल बिगाड़ सकता है। तीसरे दिन मंगलवार (25 अगस्त) का खेल बारिश के कारण जल्दी समाप्त हो गया। श्रीलंका ने 83.4 ओवर में 8 विकेट पर 265 रन बनाए। भारत 238 रनों से आगे है। श्रीलंका को फॉलोऑन बचाने के लिए 39 रन चाहिए।

श्रीलंका के 7 विकेट 173 रन पर गिर गए थे और ऐसा लग रहा था कि मेजबान टीम 200 रनों के अंदर आउट हो जाएगी, लेकिन सोनल दिनुशा ने जुझारू पारी खेलते हुए श्रीलंका को 265 रनों तक पहुंचा दिया। सोनल 85 रन बनाकर क्रीज पर हैं। चौथे दिन उनकी सबसे पहली कोशिश फॉलोऑन बचाने की होगी। ऐसा होने पर भारतीय टीम के हाथ से मैच फिसल सकता है क्योंकि चौथे और पांचवें दिन भी बारिश के आसार हैं।

भारत को उठाना होगा चौथी पारी में खेलने का जोखिम

भारतीय टीम चौथे दिन कोशिश करेगी कि वह श्रीलंका के बाकी 2 विकेट जल्द से जल्द समाप्त करे। इसके बाद फॉलोऑन देकर श्रीलंका को सस्ते में आउट करे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारतीय टीम को फॉलोऑन देने और चौथी पारी में बल्लेबाजी का जोखिम उठाना होगा। वर्तमान समय में चौथी पारी में बल्लेबाजी से काफी टीमें बचती हैं। मैच ड्रॉ होने पर 6 अंक मिलेंगे, जिससे भारतीय टीम को संतोष नहीं होगा। वह किसी कीमत पर 12 अंक हासिल करना चाहेगी।

सूरियाबंदारा ने खेली महत्वपूर्ण पारी

भारतीय गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुतार ने तीसरे शुरुआती झटके देकर श्रीलंका की बल्लेबाजी को दबाव में डाल दिया। इसके बाद मेजबान टीम संभल नहीं सकी। दिनुशा ने संघर्ष करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ सतर्कता से खेलते हुए टीम का संघर्ष जारी रखा है। दिनुशा के अलावा पासिंदु सूरियाबंदारा ने भी श्रीलंका की ओर से 80 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। फिलहाल उनके साथ लाहिरु कुमारा आठ रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

ध्रुव जुरेल ने शतक लगाने पर किया खास सेलिब्रेशन

भारतीय बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ बेहतरीन शतक जड़ा और 115 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरे दिन के खेल के बाद उनका सेलिब्रेशन और हाथ का टैटू काफी वायरल हुए। फिर जुरेल ने मीडिया के सामने अपने इस टैटू और उसके मैसेज व सेलिब्रेशन का राज खोला। पूरी खबर पढ़ें।