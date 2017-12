Ind vs SL 2nd T20: रोहित शर्मा ने जड़ा टी 20 का सबसे तेज शतक, 43 बॉल पर बनाए 118 रन

इंदौर में श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टी 20 मुकाबले में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने शतक जड़ा है। रोहित ने इसके साथ सबसे तेज टी 20 शतक की बराबरी कर ली है। रोहित शर्मा ने मात्र 35 गेंदों पर शतक लगाया। टी 20 में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी 35 गेंदों पर ही है। डेविड मिलर ने इसी साल बांग्लादेश के खिलाफ 35 बॉल पर 100 रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने कुल 12 चौके और 10 छक्के के साथ 43 गेंदों पर 118 रन बनाए। फिलहाल एम एस धोनी और केएल राहुल क्रीज पर मौजूद हैं। टीम इंडिया ने श्रीलंका को कटक में खेले गए पहले टी-20 मैच में 93 रनों से हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर रखी है। इस मैच के लिए भारत की अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं हुआ है। श्रीलंका की अंतिम एकादश में दो बदलाव हुए हैं। दासुन शनाका और विश्वा फर्नांडो के स्थान पर सदीरा समाराविक्रम और चतुरंगा डी सिल्वा को शामिल किया गया है।

35 balls, 100 runs. Stand up and salute THE HITMAN #TeamIndia #INDvSL pic.twitter.com/itPzE8WdoB

