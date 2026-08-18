भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के चौथे दिन श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी दिनेश चांदीमल चोटिल होकर मैच से बाहर हो गए। कनकशन सब्स्टीट्यूट के तौर पर पसिंदु सूरियाबंदारा को श्रीलंका की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। इस तरह से सूरियाबंदारा का अनोखे तरीके से डेब्यू हुआ। वह दिनेश चांदीमल की जगह बल्लेबाजी करने उतरे और बगैर खाता खोले आउट हुए। मानव सुतार ने उन्हें एलबीडब्ल्यू किया। हालांकि, सूरियाबंदारा न ऋषभ पंत का डाइव लगाकर शानदार कैच लपका।

भारत के खिलाफ खेले जा रहे गाले टेस्ट के चौथे दिन चौथे ओवर के आखिर में चांदीमल को मैदान से बाहर जाना पड़ा। यह घटना तब हुई जब चांदीमल ने बाउंड्री बचाने की कोशिश में डाइव लगाई और गलत तरीके से गिरे, जिससे उनके दाहिने कंधे और गर्दन में चोट लग गई।

गर्दन पकड़कर जमीन पर पड़े हुए थे चांदीमल

36 साल के चांदीमल काफी दर्द में दिखे। वे गर्दन पकड़कर जमीन पर पड़े हुए थे। श्रीलंका क्रिकेट (SLC) के एक बयान से पुष्टि हुई कि एहतियात के तौर पर स्कैन के लिए अस्पताल ले जाने से पहले, मैदान पर ही टीम के फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर ने उनकी जांच की थी। अंदरूनी चोट का कोई संकेत नहीं मिला।

सूरियाबंदारा अपना पहला टेस्ट मैच खेलेंगे

दिनेश चांदीमल पहली पारी में 4 रन पर आउट हो गए। मेजबान टीम भारत से 178 रनों से पिछड़ गई है और अब उन्हें चौथी पारी में जीत के लिए बड़ा लक्ष्य हासिल करना होगा। 26 साल के सूरियाबंदारा अपना पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। 68 फर्स्ट-क्लास मैचों में उनका औसत 54.36 रहा है और उन्होंने 14 शतक लगाए हैं।

भारत की दूसरी पारी

बता दें कि भारतीय टीम दूसरी पारी में 193 रन पर आउट हो गई। श्रीलंका को 373 रनों का लक्ष्य मिला। भारत के लिए दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने 66 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने 44 और केएल राहुल ने 35 रन बनाए। रविंद्र जडेजा और मानव सुतार ने 9-9 रन बनाए। शुभमन गिल ने 8, मोहम्मद सिराज ने नाबाद 2 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल खाता नहीं खोल पाए।