भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन पहले ही सत्र में शनिवार (15 अगस्त) को श्रीलंका को बड़ा झटका लगा। ओपनर निशान मदुश्का को चोट लग गई और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। मामला 10वें ओवर का है। प्रभात जयसूर्या की गेंद पर केएल राहुल ने स्वीप शॉट खेला। राहुल ने जोरदार शॉट लगाया। गेद शॉर्ट लेग पर खड़े मदुश्का की हेलमेट के बीच में लगी।

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मदुश्का की हेलमेट पर लगने के बाद गेंद फाइन लेग की तरफ गई। केएल राहुल रन नहीं लेना चाह रहे थे। जायसवाल पहले ही रन के लिए निकल चुके थे, इसलिए उन्हें रन पूरा करना पड़ा। रन पूरा करने के बाद राहुल यह देखने के लिए दौड़े कि मदुश्का ठीक हैं या नहीं। इसके बाद कनकशन टेस्ट के लिए श्रीलंकाई टीम के फिजियो मैदान पर आए। उनके साथ मदुश्का मैदान से बाहर गए। मदुश्का की चोट कितनी गंभीर है इसकी जानकारी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से आने पर ही मिल पाएगी।

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया

बता दें कि गॉल में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले एक घंटा भारत के नाम रहा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 66 गेंद पर 47 रन जोड़े। तेज गेंदबाजों को असर नहीं डाल पाने पर श्रीलंका ने 10वें ओवर में ही स्पिनर लगा दिया। भारत को पहला झटका 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगा। यशस्वी जायसवाल रन आउट हो गए। उन्होंने 37 गेंद पर 32 रन बनाए। इसके बाद 21 महीने बाद टेस्ट खेल रहे देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर आए।

श्रीलंका की प्लेइंग 11

लाहिरू उदारा, निशान मदुश्का, दिनेश चंडीमल, कामिन्दु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो।

भारत की प्लेइंग 11

यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

टेस्ट की पहली पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

टेस्ट क्रिकेट की पहली पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पर इतने रन के साथ मौजूद हैं। इस लिस्ट में राहुल द्रविड़ भी इस स्थान पर हैं। पूरी खबर पढ़ें।