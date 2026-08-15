श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत ने शनिवार (15 अगस्त) को बेहतरीन शुरुआत की। गॉल में भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। पहले सत्र में एक विकेट गिरा, लेकिन मेजबान टीम का कोई गेंदबाज विकेट नहीं झटक पाया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारत को एकमात्र झटका यशस्वी जायसवाल के तौर पर लगा, जो रन आउट हुए।

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आउट होने से पहले तक जायसवाल काफी बेहतर लय में दिख रहे थे। उन्होंने 37 गेंद पर 32 रन ठोके। उन्होंने 5 चौके लगाए। जायसवाल के आउट होने के बाद अभ्यास मैच में शतक जड़ने वाले देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर। उन्होंने बेहतरीन फॉर्म जारी रखते हुए 49 गेंद पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 35 रन बनाए।

21 महीने बाद खेले पडिक्कल

बता दें कि साई सुदर्शन के चोटिल होने के कारण पडिक्कल को प्लेइंग 11 में मौका मिला। 21 महीने बाद वह भारत की प्लेइंग 11 का हिस्सा बने। केएल राहुल ने 77 गेंद पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 32 रन बनाए। राहुल और पडिक्कल के बीच 96 गेंद पर 54 रनों की साझेदारी हुई।

राहुल-यशस्वी के बीच 66 गेंद पर 47 रनों की साझेदारी

इससे पहले राहुल और यशस्वी के बीच 66 गेंद पर 47 रनों की साझेदारी। श्रीलंका ने पहले ही सत्र में 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर दिया। प्रभात जयसूर्या ने सबसे ज्यादा गेंदबाजी की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को कुछ खास परेशान नहीं कर पाए। उन्होंने 9 ओवर में 25 रन दिए। डेब्यूटेंट केशरा नुवांथा और लाहिरू कुमारा ने 6-6 ओवर किए और क्रमश: 29 और 28 रन दिए।

निशान मदुश्का चोटिल

प्रभात जयसूर्या की गेंद पर केएल राहुल ने स्वीप शॉट खेला। गेद शॉर्ट लेग पर खड़े निशान मदुश्का की हेलमेट के बीच में लगी। उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। पूरी खबर पढ़ें।