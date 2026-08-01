भारतीय टीम को श्रीलंका दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से खेलना है। इससे पहले सीरीज की तैयारियों के लिए भारतीय टीम को एक अभ्यास मैच खेलना है। इस मुकाबले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत-श्रीलंकाई XI के बीच वार्म-अप मैच एक दिन छोटा कर दिया गया है।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार पहले यह मैच चार दिन का होना था, लेकिन अब यह तीन दिन में खेला जाएगा। यह मैच 7 अगस्त से शुरू होगा और 9 अगस्त को खत्म होगा। दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान करते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने जानकारी दी थी, ‘सीरीज से पहले, टीम 7 अगस्त से कोलंबो में चार दिन का प्रैक्टिस मैच खेलेगी।’

एनसीसी ग्राउंड में खेला जाएगा

अब जानकारी सामने आई है कि बीसीसीआई और भारतीय टीम मैनेजमेंट समेत सभी संबंधित लोगों को इस बदलाव के बारे में बता दिया गया है। यह मैच कोलंबो में एसएससी स्टेडियम के पास एनसीसी ग्राउंड में खेला जाएगा। भारत ने पिछला टेस्ट जून में खेला था। यह मैच को शुभमन गिल की टीम की दो-टेस्ट सीरीज की तैयारियों का एक अहम हिस्सा है।

मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार मैच को छोटा करने का सही कारण पता नहीं है, लेकिन बीसीसीआई और भारतीय टीम मैनेजमेंट के कई सूत्रों ने इस बदलाव की पुष्टि की है। मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। भारतीय टीम 4 अगस्त को कोलंबो के लिए रवाना होगी। तीन दिन के मैच के बाद टीम गॉल जाएगी, जहां पहला टेस्ट होगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से शुरू होगा और एसएससी में खेला जाएगा।

श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान

श्रीलंका दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। भारतीय टीम के लिए खिलाड़ियों का चोटिल होना चिंता का विषय है। अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है। भारतीय टीम में एकमात्र नए चेहरा सारांश जैन हैं। पूरी खबर पढ़ें।