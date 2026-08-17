श्रीलंका ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारत को पहली पारी में 462 रनों पर आउट कर दिया। बारिश से प्रभावित टेस्ट मैच में तीसरे दिन भारतीय टीम 116 ओवर में 9 विकेट पर 460 रन से आगे खेलने उतरी। वह पहले ओवर में चौथी गेंद पर ही ऑलआउट हो गई। भारत ने 116.4 ओवर में 462 रन बनाए। उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय टीम तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले पारी घोषित कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

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भारतीय टीम ने अच्छी शुरुआत के बाद बड़ा स्कोर खड़ा किया। देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल की 150 रनों से ज्यादा की साझेदारी ने इसकी नींव रखी। पडिक्कल ने शतक जड़ा, लेकिन राहुल को क्रैंप के कारण रिटायर हर्ट होना पड़ा। वह दूसरे दिन बल्लेबाजी के लिए लौटे, लेकिन शतक से चूक गए। पहले दिन भारत का दबदबा रहा। श्रीलंकाई गेंदबाज विकेट के लिए तरस गए। दूसरे दिन खेल दोपहर में ढाई बजे के बाद शुरू हुआ।

श्रीलंकाई गेंदबाजों ने नई गेंद से वापसी की

प्रभात जयसूर्या की अगुआई में श्रीलंकाई गेंदबाजों ने नई गेंद से वापसी की। भारतीय टीम ने 36 ओवर में 155 रन पर ही 8 विकेट गंवा दिए। ऋषभ पंत खराब शॉट खेलकर आउट हुए। उन्होंने 39 रन बनाए। इसके बाद रविंद्र जडेजा भी जल्दी पवेलियन लौट गए। ऐसा लग रहा था कि भारत को 400 तक पहुंचने में भी दिक्कत होगी। फिर ध्रुव जुरेल ने अर्धशतक जड़ा और मानव सुतार के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की। मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने भी कुछ रन बनाए, जिससे भारत 450 के पार पहुंच गया।

भारत की बल्लेबाज

भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो देवदत्त पडिक्कल ने 167 रनों की पारी खेली। केएल राहुल ने 82 और ध्रुव जुरेल ने 51 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 39 और यशस्वी जायसवाल ने 32 रन बनाए। मानव सुतार ने 24,शुभमन गिल ने 16, रविंद्र जडेजा ने 13 और मोहम्मद सिराज ने 11 रनों का योगदान दिया। श्रीलंका के लिए प्रभात जयसूर्या ने 4, केशरा नुवंथा ने 3 और असिथा फर्नांडो ने 2 विकेट झटके।

695 दिन बाद भारत के नंबर-3 बल्लेबाज ने जड़ा शतक

देवदत्त पडिक्कल ने तीसरे टेस्ट में शतक जड़ा। साई सुदर्शन के चोटिल होने के बाद उन्हें 21 महीने बाद भारत की प्लेइंग 11 में मौका मिला था। पूरी खबर पढ़ें।