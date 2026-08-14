India vs Sri Lanka 1st Test Galle Weather: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त 2026 शनिवार से होने जा रहा है। पहला मुकाबला गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच से पहले गॉल के मौसम ने क्रिकेट फैंस समेत दोनों टीमों की चिंता बढ़ा दी है। भारत के लिए WTC के लिहाज से यह मुकाबला बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर यह मुकाबला ड्रॉ होता है तो इससे टीम इंडिया को नुकसान भी हो सकता है।

श्रीलंका में आमतौर पर समुद्रीय तट होने के कारण बारिश का मौसम अक्सर बना रहता है। गॉल में मैच से एक दिन पहले शुक्रवार को भी बारिश का मौसम है। वहीं मैच की शुरुआत के दिन शनिवार को भी बारिश का पूर्वानुमान है। एक्यूवेदर के मुताबिक दिन में तकरीबन 82 प्रतिशत बारिश की संभावना है। हालांकि दोपहर होते-होते यह संभावना 25 प्रतिशत तक घट रही है।

मैच के दिन सुबह 8 बजे 65 प्रतिशत बारिश का अनुमान है। वहीं शुक्रवार शाम से भी यहां लगातार बारिश की संभावना है। यानी मैदान और पिच कवर्स से ढकी रहेगी। ओवरकास्ट कंडीशन के चलते दिन की शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए मदद भी हो सकती है। यानी स्पिन-स्पिन की बात हर तरफ हो रही है, मगर पेसर्स का रोल भी अहम हो सकता है।

मैच डे पर जानें हर घंटे बारिश का कितना प्रतिशत अनुमान

आपको बता दें कि भारत बनाम श्रीलंका मैच की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। यानी पहले दिन मैच का टॉस सुबह 9.30 बजे होगा। इस दौरान बारिश की संभावना थोड़ी कम जरूर है लेकिन मौसम खराब होने के आसार बने हुए हैं। आइए जानते हैं शनिवार को हर घंटे के लिए बारिश के पूर्वानुमान का प्रतिशत (%):-

सुबह 8 बजे: 65%

65% सुबह 9 बजे: 49%

49% सुबह 10 बजे: 34%

34% सुबह 11 बजे: 34%

34% दोपहर 12 बजे: 29%

29% दोपहर 1 बजे: 20%

20% दोपहर 2 बजे: 20%

20% दोपहर 3 बजे: 20%

20% शाम 4 बजे: 20%

20% शाम 5 बजे: 20%

20% शाम 6 बजे: 15%

15% शाम 7 बजे: 5%

WTC फाइनल की रेस में भारत का समीकरण

भारत के अभी कुल 9 टेस्ट मैच इस साइकिल में बाकी हैं। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट के बाद भारतीय टीम अक्टूबर-नवंबर में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी वहां भी दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे। फिर भारत को अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलने हैं। WTC फाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारतीय टीम को 9 में से 7 मैच कम से कम जीतने होंगे।

अगर भारतीय टीम बचे हुए 9 में से 7 मैच जीतती भी है तो भी उसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नतीजों पर भी निर्भर होना पड़ सकता है। वहीं अगर भारत ने 8 या 9 मैच जीते तो टीम सुरक्षित होकर आराम से फाइनल में जगह बना लेगी। वहीं अगर इस दौरान बारिश के कारण किसी मैच में बाधा पड़ी और मुकाबला ड्रॉ हुआ तो इससे नुकसान भारत को ही होगा।

WTC 2025-27: भारत के 9 मैच बाकी, कैसे मिल सकता है तीसरी बार फाइनल का टिकट? जानें पूरा समीकरण

भारतीय टीम मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंकतालिका में 5वें स्थान पर है। उसके 9 मुकाबले बाकी हैं और फाइनल में पहुंचने की राह आसान नहीं है। बल्कि टीम इंडिया को असाधारण खेल दिखाना होगा अगर फाइनल का टिकट हासिल करना है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

