भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। दूसरी पारी का भारतीय टीम ने मंगलवार 18 अगस्त को आगाज किया। दिन की शुरुआत खराब रही और यशस्वी जायसवाल अपना खाता भी नहीं खोल पाए। भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त मिली थी। चौथे दिन पहले सेशन के बाद यह बढ़त 294 रन की हो गई।

भारत ने गॉल टेस्ट में दूसरी पारी में लंच तक 4 विकेट पर 116 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने पहली पारी में 167 रन बनाए थे और दूसरी पारी में भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। केशरा नुवंता की एक अंदर आती तेज गेंद उनके पैर पर जा लगी और वह अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए। उन्होंने 75 गेंद पर 44 रन की पारी खेली, वहीं केएल राहुल ने 35 रन बनाए। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी की।

कप्तान गिल के लिए अच्छा नहीं रहा गॉल टेस्ट

भारतीय कप्तान शुभमन गिल का श्रीलंका में पहला टेस्ट मैच कुछ खास नहीं रहा। पहली पारी में वह 28 गेंद पर 16 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या का शिकार बने थे। दूसरी पारी में वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके और 20 गेंद में 8 रन ही बना पाए। उन्हें एक बार फिर प्रभात जयसूर्या ने आउट किया। उन्होंने पूरे मैच में केवल 24 रनों का ही योगदान दिया।

ऋषभ पंत अब तक अपने चिर-परिचित अंदाज में खेलते नजर आए हैं। उन्होंने लंच तक नाबाद रहते हुए 22 गेंद पर 21 रन बना लिए हैं, जिसमें एक चौका व एक छक्का शामिल है। उनके टेस्ट में अब तक 99 छक्के हो चुके हैं और एक मैक्सिमम लगाते ही वह इतिहास रच देंगे। उनके साथ ध्रुव जुरेल भी मौजूद हैं और अच्छी एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी करते दिखे हैं।

श्रीलंका के 2 खिलाड़ी गए मैदान से बाहर

चौथे दिन पहले सत्र के खेल में काफी कुछ घटा और श्रीलंका के गेंदबाजों ने जहां अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं इंजरी टीम के लिए चिंता बनी। दिनेश चांडीमल को मैदान से बाहर ले जाकर सीधे हॉस्पिटल ले जाया गया। कामिंदु मेंडिस भी मेडिल अटेंशन के लिए फील्ड से बाहर गए। (पढ़ें चांडीमल की इंजरी पर पूरी खबर)

India vs Sri Lanka 1st Test DAY 4 Live Cricket Scorecard

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल टेस्ट का आज चौथा दिन है। भारत ने दूसरी पारी में लंच तक 4 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। यहां आपको इस मैच के सभी लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। क्लिक करें और देखं लाइव मैच स्कोर और अपडेट्स