श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला। साई सुदर्शन के चोटिल होने के कारण देवदत्त पडिक्कल ने मौके का पूरा फायदा उठाया। 21 महीने बाद टेस्ट खेल रहे देवदत्त पडिक्कल ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली। भारत के नंबर-3 बल्लेबाज ने 695 दिन बाद टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ा।

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इससे पहले सितंबर 2024 में शुभमन गिल ने नंबर-3 पर शतक जड़ा था। चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ गिल ने नाबाद 119 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के जड़े थे। उस मैच और गॉल टेस्ट मैच के बीच खेले गए 19 टे मैचों में भारत ने तीसरे नंबर पर सात अलग-अलग बल्लेबाजों को आजमाया। इन बल्लेबाजों ने मिलकर 35 पारियों में 27.28 के औसत से रन बनाए और पांच बार 50 से ज्यादा का स्कोर किया।

पडिक्कल का तीसरा टेस्ट मैच

पडिक्कल का यह तीसरा टेस्ट मैच है। इससे पहले 2 टेस्ट की 3 पारियों में उन्होंने 90 रन बनाए थे। 65 उनका सर्वोच्च स्कोर था। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में मार्च 2024 में डेब्यू किया था और 65 रनों की पारी खेली। इसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में मौका मिला था। पर्थ में वह शुभमन गिल के चोटिल होने पर खेले थे।

गॉल टेस्ट में भारत का दबदबा

गॉल टेस्ट में भारत का दबदबा रहा है। भारत ने 2 सत्र में केवल 1 विकेट गंवाए। हालांकि, चायकाल के बाद केएल राहुल क्रैप के कारण रिटायर हर्ट हुए। राहुल ने 162 गेंद पर 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 77 रन बनाए। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दूसरे सत्र का खेल बारिश के कारण एक घंटे से ज्यादा समय तक नहीं हो सका।

राहुल और पडिक्कल की दमदार साझेदारी

राहुल और पडिक्कल ने दूसरे सत्र में भारत को एक भी झटका नहीं लगने दिया। दोनों ने 252 गेंद पर 150 रन जोड़े। तीसरे सत्र की शुरुआत में केएल राहुल क्रैप के कारण रिटायर हर्ट हुए। पडिक्कल के शतक के बाद गिल आउट हो गए। उन्होंने 16 रन बनाए। प्रभात जयसूर्या को विकेट मिला। इससे पहले पहले सत्र में यशस्वी जायसवाल 32 रन बनाकर रन आउट हुए।

गॉल में श्रीलंकाई गेंदबाज विकेट को तरसे

भारत ने पहले दिन चायकाल तक 53 ओवर में 1 विकेट पर 197 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल 84 और केएल राहुल 77 रन बनाकर क्रीज पर थे। दोनों के बीच 252 गेंदों पर 150 रनों की साझेदारी हुई। पूरी खबर पढ़ें।