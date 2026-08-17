भारत के खिलाफ श्रीलंका ने गॉल में पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के दूसरे सत्र में शानदार वापसी की। पहले सत्र में 90 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की टीम फॉलोऑन भी नहीं बचा पाएगी, लेकिन सोनल दिनुशा और निरोशन डिकवेला ने दूसरे सत्र में न सिर्फ श्रीलंका को संकट से उबारा बल्कि 4 के रनरेट से रन बनाए। फॉलोऑन अभी भी नहीं बचा है, लेकिन संकट टलता जरूर दिख रहा है।

सोनल दिनुशा 62 और निरोशन डिकवेला 71 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दोनों के बीच 185 गेंद पर 124 रनों की साझेदारी हो गई है। दूसरे सत्र में श्रीलंका ने 29 ओवर में 116 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने हर तरह से विकेट लेने की कोशिश की, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने काउंट अटैकिंग बल्लेबाजी की। सावधानी और आक्रामकता का मिला-जुला खेल दिखाया और श्रीलंका की वापसी कराई। श्रीलंका का स्कोर 57 ओवर में 5 विकेट पर 214 रन हो गया। भारत के पास 248 रनों की बढ़त है।

श्रीलंका अभी भी 248 रन पीछे

डिकवेला ने स्वीप शॉट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और भारतीय स्पिनरों को जमने नहीं दिया, जबकि दिनुशा का खेलने का तरीका थोड़ा पारंपरिक रहा है। दोनों ने अर्धशतक पूरे कर लिए हैं। श्रीलंका चाहेगा कि दोनों अपनी पारी को शतक में बदलें, क्योंकि इस जोड़ी के बाद बल्लेबाज नहीं बचे हैं। श्रीलंका अभी भी 248 रन पीछे हैं और फॉलोऑन से बचने के लिए उन्हें 49 और रनों की जरूरत है। हालांकि, भारत आखिरी में बैटिंग करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा, इसलिए अब फॉलोऑन लागू किए जाने की संभावना बहुत कम है।

भारत 462 पर आउट

पहले सत्र में बाएं हाथ के स्पिनर सुतार की अगुआई में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार लाइन-लेंथ से श्रीलंकाई टॉप-ऑर्डर की कमर तोड़ दी। तीसरे दिन भारत ने कल के 9 विकेट पर 460 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया और अपनी पहली पारी में सिर्फ 2 रन जोड़कर 462 रन पर ऑलआउट हो गया। श्रीलंकाई टीम को उस स्कोर का पीछा करने के लिए एक मजबूत शुरुआत की जरूरत थी।

सिराज ने दूसरी गेंद पर झटका विकेट

मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पारी की अपनी दूसरी ही गेंद पर श्रीलंकाई टीम को शुरुआती झटका दिया।

वार्मअप मैच में श्रीलंका XI के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले निशान फर्नांडो पहली स्लिप में खड़े देवदत्त पडिक्कल के को केच दे बैठे। 0/1 के स्कोर पर श्रीलंकाई टीम तुरंत दबाव में आ गई ।

सुतार की शानदार गेंदबाजी

सुतार ने बल्लेबाजों को परेशान करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने शानदार फ्लाइट, डिप और टर्न से बल्लेबाजों को खूब छकाया। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर सफलता हासिल की। अनुभवी दिनेश चांदीमल के बल्ले का हल्का बाहरी किनारा गेंद से लगा और वह ऋषभ पंत के सुरक्षित हाथों में समा गया। टेस्ट क्रिकेट में 50 से ज्यादा का औसत रखने वाले दो बल्लेबाज लाहिरू उदारा और कामिंदु मेंडिस अच्छे दिखे। मेंडिस ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर पुल करके छक्का भी जड़ा।

उदारा साधारण शॉट खेलकर हुए आउट

उदारा भी ज्यादा परेशान नहीं दिखे और उन्होंने सुतार की गेंदों पर पुल और कट शॉट खेलकर बाउंड्री लगाईं, लेकिन आखिरकार उनको ही विकेट दे बैठे। उदारा का साधारण शॉट सीधे गली में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में चला गया। सुतार का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने 85 किमी/घंटा से ज्यादा की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी करते हुए टर्न हासिल किया।

शुभमन गिल ने शानदार कैच लपका

मेंडिस खुद को थोड़ा बदकिस्मत मान सकते हैं। कुलदीप यादव की गेंद पर हवा में खेले गए उनके शॉट को डाइव लगाते हुए शुभमन गिल ने एक हाथ से लपक लिया। रविंद्र जडेजा ने भी विकेट लेने वालों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा (21) का विकेट लिया, जिनका शॉट बाएं हाथ के स्पिनर की गेंद पर बल्ले का हल्का किनारा लेकर स्लिप में खड़े केएल राहुल के हाथों में चला गया।

गॉल टेस्ट में भारत की पहली पारी

श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी में भारत ने 116.4 ओवर में 462 रन बनाए। उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय टीम तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले पारी घोषित कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरी खबर पढ़ें।