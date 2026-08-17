श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम का दबदबा बना हुआ है। पहली पारी में 462 रन बनाने के बाद मानव सुतार की अगुआई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बदौलत वह ड्राइविंग सीट पर है। तीसरे दिन पहले सत्र का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 28 ओवर में 99 रन पर 5 विकेट गंवा दिए। भारत के पास 363 रनों की बढ़त है।

भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट लाइव स्कोर देखने के लिए क्लिक करें

स्पिनरों की गेंदबाजी देखकर ऐसा लग रहा है कि आगे बल्लेबाजी आसान नहीं होगी, लेकिन भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय गॉल का मौसम है। अच्छी बात यह रही कि तीसरे दिन पहले सत्र में तय समय पर मैच शुरू हुआ और पूरा खेल हुआ। हालांकि, दोपहर और शाम में बारिश की पूरी संभावना है।

तीसरे दिन भी बारिश की संभावना

भारतीय समयानुसार दोपहर में 1.30 बजे 27 प्रतिशत,शाम 3.30 बजे 34 और 5.30 बजे 47 प्रतिशत बारिश की संभावना है। गॉल की परिस्थितियों के देखते हुए भारतीय टीम पहली पारी में बड़ी बढ़त हासिल करना चाहेगी। श्रीलंका को फॉलोऑन बचाने के लिए 263 रन बनाने होंगे। स्थिति देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि फॉलोऑन बच पाएगा।

श्रीलंका को दूसरी ही गेंद पर लगा झटका

श्रीलंका को पहला झटका दूसरी ही गेंद पर लग गया। मोहम्मद सिराज ने निशान फर्नांडो को देवदत्त पडिक्कल के हाथों स्लिप में कैच कराया। दूसरे ओपनर लाहिरू उदारा ने तेजी से रन बनाना। शुरू किया। 8वें ओवर में मानव सुतार ने पहली ही गेंद पर विकेट झटक लिया। उन्होंने दिनेश चांदीमल को आउट किया। वह 4 रन बनाकर ऋषभ पंत को कैच दे बैठे।

मानव सुतार ने 2 विकेट झटके

इसके बाद लाहिरू उदारा को मानव सुतार ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराया। कामिंदु मेंडिस का विकेट कुलदीप यादव को मिला। एक्स्ट्रा कवर पर शुभमन गिल ने डाइव लगाते हुए एक हाथ से शानदार कैच लपका। उन्होंने 14 रन बनाए। कप्तान धनंजय डी सिल्वा का विकेट रविंद्र जडेजा ने झटका। उन्होंने 21 रन बनाए। केएल राहुल ने स्लिप में कैच लपका। भारत के लिए मानव सुतार ने 2, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को 1-1 विकेट झटके।

गॉल टेस्ट में भारत की पहली पारी

श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी में भारत ने 116.4 ओवर में 462 रन बनाए। उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय टीम तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले पारी घोषित कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरी खबर पढ़ें।