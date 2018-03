Ind vs SL 1st T20: कुशल परेरा ने 5 गेंदों में लगाई 6 बाउंड्री, शार्दुल ठाकुर भी रह गए दंग

भारत-श्रीलंका के बीच 6 मार्च को निदास ट्रॉफी के पहले मैच में श्रीलंकाई बल्लेबाज कुशल परेरा ने धमाकेदार बल्लेबाजी की। इस दौरान उन्होंने 5 गेंदों में 6 बाउंड्री जड़कर सभी को हैरान कर दिया। ये वाकया श्रीलंकाई पारी के तीसरे ओवर का है। गेंद शार्दुल ठाकुर के हाथों में थी। सामने थे परेरा। पहली बॉल पर परेरा ने मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़ा। वहीं अगली बॉल पर बल्ले का मुंह खोलते हुए डीप बैकवर्ड प्वाइंट पर चौका लगाया। शार्दुल अब तक दो चौके खा चुके थे और तीसरी गेंद पर परेरा ने लॉन्ग ऑफ पर बाउंड्री जड़कर हैट्रिक लगा दी।

इस वक्त तक श्रीलंकाई खेमे में जोश की लहर आ चुकी थी। शार्दुल लगातार तीन चौके खाकर अपना आत्मविश्वास काफी हद तक खो चुके थे। चौथी बॉल पर परेरा ने वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया। ठाकुर के हौसले पस्त हो चुके थे। इसका असर अगली बॉल पर दिखा, जिसे नो-बॉल करार दिया गया और उसे भी परेरा ने स्वीपर कवर पर चौके के लिए भेज दिया।

Kusal Perera has often given glimpses of his hitting ability. Today is more than a glimpse!

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) March 6, 2018