IND vs SL: साल बदला, लेकिन 19वां ओवर नहीं; हर्षल पटेल ने 16 रन देकर मैच बनाया रोमांचक

Harshal Patel in 19th Over: श्रीलंका को 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे। हर्षल पटेल को हार्दिक पांड्या ने गेंद थमाई। उन्होंने एक नो बॉल और एक वाइड समेत 16 रन दे दिए।

IND vs SL 1st T20: हर्षल पटेल ने 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट लिए। (फोटो- बीसीसीआई)

