भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन अभ्यास सत्र के दौरान घुटने की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण रविवार को पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में नहीं खेल पाए। इस कारण वह वनडे डेब्यू करने से भी चूक गए। इशान किशन ने इस तरह से वनडे पदार्पण किया। चिकित्सीय टीम सैमसन की चोट पर निगरानी रखे है। वहीं, दूसरी ओर उनके वनडे टीम में नहीं चुने जाने पर फैंस ट्विटर पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड की मीडिया टीम ने कहा, ‘संजू सैमसन के घुटने की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, इसलिए वह इस मैच में चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। चिकित्सीय टीम इस समय उनकी प्रगति पर नजर रखे है।’ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया है कि उन पर पूरी वनडे सीरीज से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो इस टैलेंड क्रिकेटर को वनडे डेब्यू के लिए अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल, श्रीलंका के खिलाफ इस वनडे सीरीज के बाद फरवरी 2022 तक भारतीय टीम को कोई भी वनडे सीरीज नहीं खेलनी है।

संजू सैमसन ने अब तक 7 टी20 इंटरनेशनल मैच ही खेले हैं। वह विकेटकीपिंग के लिए राहुल द्रविड़ और शिखर धवन की नजर में पहली पसंद थे, लेकिन चोट उन्हें वनडे डेब्यू से रोक दिया। उनके प्लेइंग इलेवन में नहीं चुने जाने पर फैंस ने भारतीय टीम पर रेसिस्म’ तक का आरोप लगा डाला। सोशल मीडिया यूजर्स ने बीसीसीआई को भी ट्रोल किया।

According to a dependable source, Sanju Samson will directly play in Sharjah on 18 September #SLvIND — Virooting (@virooting) July 18, 2021

Sanju Samson carrying a niggle which is been assessed by the team hence he misses out on the ODI debut. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 18, 2021

A bit surprised Ishan Kishan getting a nod ahead of Sanju Samson.#SLvIND pic.twitter.com/A89UJBK2tT — KaKes (@kakeskkd) July 18, 2021

Where is sanju samson behen***d?? #SLvIND — deep (@meet_ratnadip) July 18, 2021

@Johnson49128073 ने लिखा, संजू सैमसन के लिए सभी रास्ते बंद… अपना बैग पैक करें .. यदि संभव हो तो कुछ अन्य देशों में माइग्रेट करने और वहां की टीम से खेलने की कोशिश करें..। वे आपकी प्रतिभा को पहचान लेंगे… बीसीसीआई की उत्तर भारत की लॉबी नहीं।

@haris_noushad ने लिखा, भारतीय टीम प्रबंधन पागल है। वे संजू सैमसन जैसे एंटरटेनर को मौका देना कैसे चूक सकते हैं! टीम प्रबंधन को यह महसूस करना चाहिए कि संजू खेल के लिए भीड़ खींचने वाले हैं; जो कभी सचिन या सहवाग या धोनी करते थे। पृथ्वी शॉ और सूर्यकुमार यादव और इशान किशन ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं।