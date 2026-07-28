टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर श्रीलंका के नाम है। कोलंबो में 1997 में भारत के खिलाफ 6 विकेट पर 952 रन बनाकर पारी घोषित की थी। उसने इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवल में 1938 में 7 विकेट पर 903 रन का रिकॉर्ड तोड़ा था। भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 537 रन बनाकर घोषित की थी। इस ऐतिहासिक टेस्ट में कुल 1489 रन बने थे।
सनत जयसूर्या ने तिहरा शतक लगाया था। रोशन महनामा ने दोहरा शतक जड़ा था। 4 खिलाड़ियों ने शतक और 3 ने अर्धशतक लगाए थे। भारत की ओर से कप्तान सचिन तेंदुलकर, नवजोत सिंह सिद्धू और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शतक जड़े थे। श्रीलंका के लिए अरविंद डी सिल्वा ने शतक जड़ा था। राहुल द्रविड़ के अलावा श्रीलंका के कप्तान अर्जुन रणतुंगा और महेला जयवर्धने ने अर्धशतक जड़े थे।
टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी साझेदारी
पहले बैटिंग करने के बाद भारत ने ओपनर नयन मोंगिया का विकेट 7 रन पर सस्ते में खो दिया। हालांकि, नवजोत सिंह सिद्धू 111 , कप्तान सचिन तेंदुलकर 143 और मोहम्मद अजहरुद्दीन 126 रन ठोके और भारत के बड़े स्कोर तक पहुंचाया।। जवाब में श्रीलंका ने भी 26 रन पर मर्वन अटापट्टू को जल्दी खो दिया। इसके बाद जयसूर्या और महानामा ने लंकाई पारी को संभाला। इस जोड़ी ने दूसरे विकेट के लिए 576 रन जोड़े, जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी पार्टनरशिप है।
जयसूर्या और महानामा की जोड़ी दो दिन तक क्रीज पर रही
जयसूर्या और महानामा की जोड़ी पूरे दो दिन तक क्रीज पर रही। टेस्ट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। यह फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी पार्टनरशिप (1946-47 में विजय हजारे और गुल मोहम्मद द्वारा 577) बनने से सिर्फ एक रन से चूक गई। जयसूर्या ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली और इकलौती ट्रिपल सेंचुरी पूरी की, जबकि महानामा ने 200 रन का आंकड़ा पार किया। इस पार्टनरशिप को आखिर में अनिल कुंबले ने तोड़ा। उन्होंने 225 रन पर महानामा को आउट कर दिया।
तेंदुलकर: 143
जयसूर्या: 340
1st Innings में
|बल्लेबाज़
|आउट
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|नयन मोंगिया
|c जयवर्धने b पुशपकुमारा
|7
|38
|0
|0
|18.42
|नवजोत सिद्धू
|c कालुविथरणा b वास
|111
|200
|13
|2
|55.50
|राहुल द्रविड़
|c & b जयसूर्या
|89
|197
|10
|0
|35.03
|सचिन तेंदुलकर (c)
|c जयवर्धने b मुरलीधरन
|143
|247
|20
|2
|57.89
|मो. अज़हरुद्दीन
|c & b मुरलीधरन
|128
|199
|11
|0
|63.31
|सौरव गांगुली
|c महानामा b जयसूर्या
|0
|5
|0
|0
|0.00
|अनिल कुंबले
|not out
|27
|76
|2
|0
|35.52
|राजेश चौहान
|c वास b जयसूर्या
|23
|49
|3
|1
|46.93
|अबे कुरुविला
|c अटापट्टू b पुशपकुमारा
|9
|10
|0
|1
|90.00
|Extras
|(b 10, nb 12)
|22
|—
|—
|—
|—
|कुल (8 विकेट, घोषित)
|537
|167.3 ओवर
|गेंदबाज़
|O
|M
|R
|W
|Econ
|चामिंडा वास
|23
|5
|80
|1
|3.47
|रविंद्र पुशपकुमारा
|19.3
|2
|97
|2
|4.97
|महेला जयवर्धने
|2
|0
|8
|0
|4.00
|मुथैया मुरलीधरन
|63
|9
|174
|2
|2.87
|जयंत सिल्वा
|39
|3
|122
|0
|3.12
|सनथ जयसूर्या
|18
|3
|45
|3
|2.50
|मार्वन अटापट्टू
|3
|0
|9
|0
|3.00
|बल्लेबाज़
|आउट
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|सनथ जयसूर्या
|c गांगुली b चौहान
|340
|578
|38
|2
|58.82
|मार्वन अटापट्टू
|c मोंगिया b कुलकर्णी
|26
|31
|6
|1
|83.87
|रोशन महानामा
|lbw b कुंबले
|225
|581
|27
|0
|38.72
|अरविंद डि सिल्वा
|c प्रसाद b गांगुली
|126
|211
|18
|0
|59.71
|अर्जुन रणतुंगा (c)
|run out (जडेजा/मोंगिया)
|88
|110
|14
|0
|80.00
|महेला जयवर्धने
|c कुलकर्णी b गांगुली
|66
|105
|10
|0
|62.85
|रोमेश कालुविथरणा
|not out
|14
|27
|5
|0
|51.85
|चामिंडा वास
|not out
|11
|24
|0
|0
|45.83
|Extras
|(b 28, lb 9, nb 14, w 7)
|58
|—
|—
|—
|—
|कुल (6 विकेट, घोषित)
|952
|271 ओवर
|गेंदबाज़
|O
|M
|R
|W
|Econ
|वेंकटेश प्रसाद
|24
|1
|88
|0
|3.66
|अबे कुरुविला
|14
|2
|74
|0
|5.28
|राजेश चौहान
|86
|8
|276
|1
|3.20
|अनिल कुंबले
|72
|7
|223
|1
|3.09
|नीलेश कुलकर्णी
|70
|12
|195
|1
|2.78
|सौरव गांगुली
|9
|0
|53
|2
|5.88
|सचिन तेंदुलकर
|2
|1
|2
|0
|1.00
|राहुल द्रविड़
|2
|0
|4
|0
|2.00
भारत के 2 गेंदबाजों ने लुटाए 250 से ज्यादा रन
इसके बाद अरविंद डी सिल्वा क्रीज पर आए। वह मैच में शतक ठोकने वाले छठे खिलाड़ी बने। इसके बाद कप्तान अरविंदा डी सिल्वा और महेला जयवर्धने ने दो तेज अर्धशतक बनाए। इससे श्रीलंका ने 952 रन का स्कोर खड़ा किया। जयसूर्या को उनकी 340 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत के लिए राजेश चौहान ने 78 ओवर में 276 रन दिए थे। निलेश कुलकर्णी ने 72 ओवर में 223 रन दिए थे। निलेश कुलकर्णी ने 70 ओवर में 195 रन दिए थे। तीनो को 1-1 विकेट मिला था।
श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान
श्रीलंका दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। भारतीय टीम के लिए खिलाड़ियों का चोटिल होना चिंता का विषय है। पूरी खबर पढ़ें।