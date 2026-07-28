टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर श्रीलंका के नाम है। कोलंबो में 1997 में भारत के खिलाफ 6 विकेट पर 952 रन बनाकर पारी घोषित की थी। उसने इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवल में 1938 में 7 विकेट पर 903 रन का रिकॉर्ड तोड़ा था। भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 537 रन बनाकर घोषित की थी। इस ऐतिहासिक टेस्ट में कुल 1489 रन बने थे।

सनत जयसूर्या ने तिहरा शतक लगाया था। रोशन महनामा ने दोहरा शतक जड़ा था। 4 खिलाड़ियों ने शतक और 3 ने अर्धशतक लगाए थे। भारत की ओर से कप्तान सचिन तेंदुलकर, नवजोत सिंह सिद्धू और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शतक जड़े थे। श्रीलंका के लिए अरविंद डी सिल्वा ने शतक जड़ा था। राहुल द्रविड़ के अलावा श्रीलंका के कप्तान अर्जुन रणतुंगा और महेला जयवर्धने ने अर्धशतक जड़े थे।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी साझेदारी

पहले बैटिंग करने के बाद भारत ने ओपनर नयन मोंगिया का विकेट 7 रन पर सस्ते में खो दिया। हालांकि, नवजोत सिंह सिद्धू 111 , कप्तान सचिन तेंदुलकर 143 और मोहम्मद अजहरुद्दीन 126 रन ठोके और भारत के बड़े स्कोर तक पहुंचाया।। जवाब में श्रीलंका ने भी 26 रन पर मर्वन अटापट्टू को जल्दी खो दिया। इसके बाद जयसूर्या और महानामा ने लंकाई पारी को संभाला। इस जोड़ी ने दूसरे विकेट के लिए 576 रन जोड़े, जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी पार्टनरशिप है।

जयसूर्या और महानामा की जोड़ी दो दिन तक क्रीज पर रही

जयसूर्या और महानामा की जोड़ी पूरे दो दिन तक क्रीज पर रही। टेस्ट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। यह फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी पार्टनरशिप (1946-47 में विजय हजारे और गुल मोहम्मद द्वारा 577) बनने से सिर्फ एक रन से चूक गई। जयसूर्या ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली और इकलौती ट्रिपल सेंचुरी पूरी की, जबकि महानामा ने 200 रन का आंकड़ा पार किया। इस पार्टनरशिप को आखिर में अनिल कुंबले ने तोड़ा। उन्होंने 225 रन पर महानामा को आउट कर दिया।

क्रिकेट — टेस्ट स्कोरकार्ड भारत बनाम श्रीलंका, कोलंबो टेस्ट 1997 P. Saravanamuttu Stadium, Colombo 537/8d भारत 1st Innings

तेंदुलकर: 143 952/6d श्रीलंका 1st Innings

जयसूर्या: 340 +415 श्रीलंका की बढ़त

1st Innings में 952/6d — टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सर्वोच्च innings total। सनथ जयसूर्या का 340 — श्रीलंका का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर। भारत — 1st Innings 537/8d बल्लेबाज़ी बल्लेबाज़ आउट R B 4s 6s SR नयन मोंगिया c जयवर्धने b पुशपकुमारा 7 38 0 0 18.42 नवजोत सिद्धू c कालुविथरणा b वास 111 200 13 2 55.50 राहुल द्रविड़ c & b जयसूर्या 89 197 10 0 35.03 सचिन तेंदुलकर (c) c जयवर्धने b मुरलीधरन 143 247 20 2 57.89 मो. अज़हरुद्दीन c & b मुरलीधरन 128 199 11 0 63.31 सौरव गांगुली c महानामा b जयसूर्या 0 5 0 0 0.00 अनिल कुंबले not out 27 76 2 0 35.52 राजेश चौहान c वास b जयसूर्या 23 49 3 1 46.93 अबे कुरुविला c अटापट्टू b पुशपकुमारा 9 10 0 1 90.00 Extras (b 10, nb 12) 22 — — — — कुल (8 विकेट, घोषित) 537 167.3 ओवर गेंदबाज़ी (श्रीलंका) गेंदबाज़ O M R W Econ चामिंडा वास 23 5 80 1 3.47 रविंद्र पुशपकुमारा 19.3 2 97 2 4.97 महेला जयवर्धने 2 0 8 0 4.00 मुथैया मुरलीधरन 63 9 174 2 2.87 जयंत सिल्वा 39 3 122 0 3.12 सनथ जयसूर्या 18 3 45 3 2.50 मार्वन अटापट्टू 3 0 9 0 3.00 श्रीलंका — 1st Innings 952/6d बल्लेबाज़ी बल्लेबाज़ आउट R B 4s 6s SR सनथ जयसूर्या c गांगुली b चौहान 340 578 38 2 58.82 मार्वन अटापट्टू c मोंगिया b कुलकर्णी 26 31 6 1 83.87 रोशन महानामा lbw b कुंबले 225 581 27 0 38.72 अरविंद डि सिल्वा c प्रसाद b गांगुली 126 211 18 0 59.71 अर्जुन रणतुंगा (c) run out (जडेजा/मोंगिया) 88 110 14 0 80.00 महेला जयवर्धने c कुलकर्णी b गांगुली 66 105 10 0 62.85 रोमेश कालुविथरणा not out 14 27 5 0 51.85 चामिंडा वास not out 11 24 0 0 45.83 Extras (b 28, lb 9, nb 14, w 7) 58 — — — — कुल (6 विकेट, घोषित) 952 271 ओवर गेंदबाज़ी (भारत) गेंदबाज़ O M R W Econ वेंकटेश प्रसाद 24 1 88 0 3.66 अबे कुरुविला 14 2 74 0 5.28 राजेश चौहान 86 8 276 1 3.20 अनिल कुंबले 72 7 223 1 3.09 नीलेश कुलकर्णी 70 12 195 1 2.78 सौरव गांगुली 9 0 53 2 5.88 सचिन तेंदुलकर 2 1 2 0 1.00 राहुल द्रविड़ 2 0 4 0 2.00 Jansatta InfoGenIE

भारत के 2 गेंदबाजों ने लुटाए 250 से ज्यादा रन

इसके बाद अरविंद डी सिल्वा क्रीज पर आए। वह मैच में शतक ठोकने वाले छठे खिलाड़ी बने। इसके बाद कप्तान अरविंदा डी सिल्वा और महेला जयवर्धने ने दो तेज अर्धशतक बनाए। इससे श्रीलंका ने 952 रन का स्कोर खड़ा किया। जयसूर्या को उनकी 340 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत के लिए राजेश चौहान ने 78 ओवर में 276 रन दिए थे। निलेश कुलकर्णी ने 72 ओवर में 223 रन दिए थे। निलेश कुलकर्णी ने 70 ओवर में 195 रन दिए थे। तीनो को 1-1 विकेट मिला था।

श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान

श्रीलंका दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। भारतीय टीम के लिए खिलाड़ियों का चोटिल होना चिंता का विषय है। पूरी खबर पढ़ें।