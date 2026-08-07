श्रीलंका 11 के खिलाफ 3-दिवसीय अभ्यास मैच के पहले सत्र में भारतीय टीम बैकफुट पर दिखाई दी। निशान मदुश्का और रविन्दु रसंता ने शतकीय साझेदारी करके भारतीय गेंदबाजों को विकेट के तरसा दिया। पहले सत्र में भारत ने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन किसी भी गेंदबाज ने श्रीलंका बल्लेबाजों को परेशान नहीं किया। श्रीलंका ने 5 से ज्यादा के रनरेट से रन बनाए। भारतीय टीम को सफलता रन आउट से मिली। निशान मदुश्का 65 गेंद पर 66 रन बनाकर रन आउट हुए।

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श्रीलंका 11 ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। निशान मदुश्का और रविन्दु रसंता के खिलाफ मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी की शुरुआत की। मदुश्का ने पारी की पहली गेंद पर सिराज को चौका जड़ा। प्रसिद्ध को भी मदुश्का और रसंता ने आसानी से खेला। शुभमन गिल की अनुपस्थिति में कप्तानी कर रहे केएल राहुल ने 11वें ओवर में रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई। दूसरी छोर से गुरनूर बरार को लगाया, लेकिन दोनों गेंदबाज भी कुछ खास असर नहीं डाल पाए।

मदुश्का-रसंता के बीच 110 रनों की साझेदारी

निशान मदुश्का और रविंदु रसंता के बीच पहले विकेट के लिए 110 रनों की साझेदारी हुई। 21वें ओवर में यह साझेदारी टूटी। मुदश्का 65 गेंद पर 11 चौको और 1 छक्के की मदद से 66 रन बनाकर रन आउट हुए। लंच से ठीक पहले रसंता नेे अर्धशतक पूरा किया। रविंदु रसंता 50 और पसिंदु सोरियाबंदरा 16 रन बनाकर क्रीज पर थे। दोनों के बीच 28 रनों की साझेदारी हो गई। श्रीलंका 11 ने 29 ओवर में 1 विकेट पर 138 रन बनाए।

सिराज-सुतार को छोड़ हर गेंदबाज को 3 से ज्यादा की इकॉनमी

मोहम्मद सिराज और मानव सुतार को छोड़कर हर गेंदबाज की इकॉनमी 3 से ज्यादा रही। मोहम्मद सिराज ने 5 ओवर में 14 रन दिए। उनकी इकॉनमी 2.80 की रही। सुतार ने 5 ओवर में 14 रन दिए। उनकी इकॉनमी 2.80 की रही। प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 ओवर में 27 रन दिए। रविंद्र जडेजा ने 5 ओवर में 29 रन खर्च किए। गुरनूर बरार ने 4 ओवर में 25 और कुलदीप यादव ने 5 ओवर में 23 रन दिए।

शुभमन गिल चोटिल

श्रीलंका दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम खिलाड़ियों के चोटिल होने से परेशान है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल की उंगली में चोट लग गई है। इसके कारण वह श्रीलंका XI के खिलाफ 3 दिवसीय अभ्यास मैच के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरेंगे। पूरी खबर पढ़ें।