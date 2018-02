केदार जाधव के गेंदबाजी एक्शन पर युजवेंद्र चहल ने कुछ इस तरह ली चुटकी

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज का आगाज जीत के साथ किया। इस मुकाबले में पार्ट टाइम गेंदबाज केदार जाधव ने भी 3 ओवर डाले, जिसमें उन्होंने 19 रन दिए। जाधव ने इस दौरान कुछ अटपटे ढंग से गेंद फेंकी। इसका फोटो उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर किया, जिसपर साथी खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने चुटकी ली।

जाधव ने फोटो शेयर करते हुए ये बताया कि उन्हें मिडिल ओवर में गेंदबाजी करना बेहद पसंद है। साथ ही जाधव ने युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव के स्पेल की तारीफ करते हुए विराट कोहली के शतक की प्रशंसा की लेकिन चहल ने उनके गेंदबाजी एक्शन को लेकर कुछ इस तरह फनी अंदाज में कमेंट किया…

Rolled my arm over in our win against South Africa yesterday! I love bowling in the middle overs. Great spells from @yuzi_chahal & @imkuldeep18! And excellent knocks from @imVkohli and @ajinkyarahane88 to go 1-0 up.. Good start to the series! #SAvIND #TeamIndia #BleedBlue pic.twitter.com/SOoynLswXC

— IamKedar (@JadhavKedar) February 2, 2018