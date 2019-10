India vs South Africa, Ind vs SA 2nd Test 4th Day: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। यही वजह है कि मेहमान टीम फॉलोऑन खेलने को मजबूर है। हालांकि, दूसरी पारी में भी उसकी हालत पतली है। उसकी इस हालत के लिए गेंदबाजों के अलावा भारतीय विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा भी जिम्मेदार हैं। साहा ने पहले टेस्ट में भी विकेट के पीछे शानदार भूमिका निभाई थी।

दूसरे टेस्ट में तो वे बिल्कुल छा गए हैं। फॉलोऑन खेल रही दक्षिण अफ्रीका के 2 अहम बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने में उनकी अहम भूमिका रही। पहले उन्होंने उमेश यादव की गेंद पर अपने बाईं ओर छलांग लगाते हुए टीडी ब्रूएन का शानदार कैच लपका। ब्रूएन उस समय महज 8 रन ही बना पाए थे। पिछली पारी में उन्होंने 30 रन बनाए थे। साहा के इस तरह कैच लपकने पर साथी खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई दी। कप्तान कोहली ने तो उन्हें गले लगाकर चूम लिया।

Fantastic catch by Saha.. justifying his selection and why he is considered the best in the business #INDvsSA pic.twitter.com/N83BuVNkFL — Ajesh Kumar (@ajesh06) October 13, 2019

इसके बाद रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान फाफ डुप्लेसिस का कमाल का कैच पकड़ा। दरअसल, डुप्लेसिस ने अश्विन की इस गेंद को कट करने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुई साहा के ग्लव्स में पहुंची, लेकिन उछल गई। साहा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर वह उनके हाथ छूट गई और थोड़ा दूर की ओर उछल गई। इस बार साहा ने तेजी और चपलता दिखाते हुए डाइव लगा दी और गेंद को अपने कब्जे में कर लिया।

बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले खबरें आईं थीं कि ऋषभ पंत की जगह ऋद्धिमान साहा को टीम में लेने को लेकर कप्तान विराट कोहली, मुख्य कोच रवि शास्त्री और चयनकर्ताओं के बीच ठन गई है। विराट और शास्त्री साहा को प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाना चाहते थे, जबकि चयनकर्ता पंत को कुछ और मौके देने के पक्ष में थे। हालांकि, विराट का सिक्का चला और साहा टेस्ट सीरीज के लिए चुने गए। साहा ने अपने प्रदर्शन से कप्तान के फैसले को सही भी साबित किया।

