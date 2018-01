IND vs SA: वीरेंद्र सहवाग ने फिल्म लगान का वीडियो ट्वीट कर ली टीम इंडिया की चुटकी

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडरा रहा है। टीम ने चौथे दिन दूसरी पारी में 35 रन पर तीन विकेट गवां दिए हैं। 287 रनों के लक्ष्य को हासिल करना काफी मुश्किल लग रहा है। वीरेंद्र सहवाग ने एक वीडियो शेयर करते हुए टीम की फिरकी ली है। सहवाग ने वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि सेंचुरियन में आज ऐसा ही कुछ देखने को मिले। दरअसल सहवाग जो अपने मजाकिया ट्वीट के लिए मशहूर हैं उन्होंने फिल्म लगान की एक क्लिपिंग ट्वीट कर मैच के पांचवे और आखिरी दिन टीम इंडिया की चुटकी ली है। आपको बता दें कि मंगलवार को चौथे दिन का खेल खत्म होने तक चेतेश्वर पुजारा (11) और पार्थिव पटेल (5) क्रीज पर नॉट आउट थे। भारत को जीत के लिए अब भी 252 रन चाहिए।

India have to hope for this today in Centurion ! pic.twitter.com/IBbOWnvGrp — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 17, 2018

तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में पहला मैच हार चुकी टीम इंडिया के दूसरे टेस्ट में मुश्किल हालत होने पर ट्विटर पर अन्य खिलाड़ियों ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ ने कोहली के सस्ते में आउट होने के बाद ही टीम के जीत की आस छोड़ दी। मोहम्मद कैफ ने विराट कोहली के आउट होते ही ट्वीट किया कि अब सब खत्म हो गया। मोहम्मद कैफ ने लिखा है, ‘दुर्भाग्य से सब खत्म हो गया। कोहली चले गए, भारत चला गया।’

Unfortunately it's all over. Kohli gone, India gone . — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) January 16, 2018

क्रिकेट कमेंटटेटर आकाश चोपड़ा ने ट्विटर पर लिखा है कि कोहली आउट और सब खत्म। सचिन तेंदुलकर लिखते हैं, ‘विराट कोहली ने महत्वपूर्ण पारी खेली। अगर हम अच्छी गेंदबाजी करते तो हमारे पास एक मौका होता कुछ स्पेशल करने का।’

Important innings played by @imVkohli. If we bowl well, we have a chance to do something special. Come on guys!! #SAvIND — sachin tendulkar (@sachin_rt) January 15, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App