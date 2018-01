IND vs SA: स्विंग करती गेंद हार्दिक पंड्या को कर रही थी परेशान, देखें विराट कोहली ने कैसे की मदद

भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के बीच जारी तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच इस वक्त सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में खेला जा रहा है। रविवार को दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन था। फिलहाल टीम इंडिया बल्लेबाजी कर रही है। भारत की तरफ से कप्तान विराट कोहली और ऑल-राउंडर क्रिकेटर हार्दिक पंड्या क्रीज पर जमे हुए हैं। दूसरे दिन के अंत तक भारत ने 61 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 183 रन बना लिए हैं। भारत की कोशिश होगी कि वह तीसरे दिन यानी आज ज्यादा विकेट ना खोते हुए मैच पर पकड़ बना ले। वहीं दूसरे दिन के मैच में हार्दिक पंड्या को स्विंग करती हुई गेंद काफी परेशान कर रही थी।

60वें ओवर में कोहली जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब वरनान फिलांडर स्विंग डाल रहे थे। उस दौरान दूसरी छोर पर खड़े पंड्या और कोहली के बीच बातें हुईं। दोनों के बीच स्विंग को कैसे संभालना है, इसे लेकर कुछ बातें हुईं। दोनों की बातें स्टम्प माइक में रिकॉर्ड हो गईं। वहीं दूसरे वीडियो में जहां फिलांडर इन स्विंग और आउट स्विंग गेंदें डालकर पंड्या को परेशान कर रहे थे, उस वक्त कप्तान कोहली ने उनकी मदद की। कोहली फुटवर्क के जरिए पंड्या को निर्दश देते दिखे।

यहां पढ़ें क्या बातें हुईं पंड्या और कोहली के बीच

कोहली- यहां पर चेंज किया

पंड्या- अंदर के लिए लेकर ही भागा था

कोहली- जो लेकर निकलेगा अगर चेंज करेगा तो उसका अपोजिट है

पंड्या मैं बताऊं आपको ?

कोहली- नहीं, नहीं.. मुझे दिखा, मैं बता रहा हूं

Part 2: VK makes a change in his mysterious strategy for a last second change in seam position pic.twitter.com/pSGSidP218

— anshul kothari (@slimshady_ansh) January 14, 2018