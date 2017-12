IND vs SA: मैच से पहले विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा संग साउथ अफ्रीका में जमकर की शॉपिंग

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ इटली में शादी की थी। इसके बाद कोहली ने भारत आकर रिसेप्शन भी दिया। फिलहाल टीम इंडिया इन दिनों साउथ अफ्रीका दौरे पर है। वहीं अनुष्का भी विराट के साथ ही हैं। केप टाउन पहुंचने के बाद दोनों एक दुकान में खरीदारी करते दिखे। भारतीय टीम यहां तीन टेस्ट, छह वनडे और तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेलेगी। टेस्ट सीरीज की शुरुआत पांच जनवरी से हो रही है।

शादी के बाद विराट और अनुष्का अपना पहला नया साल साउथ अफ्रीका में ही मना रहे हैं। अनुष्का शर्मा के साथ विराट कोहली पिछले कुछ समय से न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे थे इसके लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका दौरे को चुना। एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड भी विराट और अनुष्का के लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रही है। उनके ठहरने के लिए स्पेशल जगह की तैयारी हो चुकी है।

Sale sale sale. #Virushka #ViratKohli shopping time with his wife #Anushka in Cape Town pic.twitter.com/7U27bDDPHA

