साउथ अफ्रीका की टीम ने कप्तान एडेन मार्कराम के नेतृत्व में मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कमाल का प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम को टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे शर्मनाक हार मिली है। वहीं आईसीसी टूर्नामेंट में 825 दिन बाद टीम इंडिया का विजय रथ थमा है। इतना ही नहीं मार्कराम ने टी20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा जीत के मामले में रोहित शर्मा समेत एकसाथ तीन कप्तानों को पीछे छोड़ा है।

वहीं टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम की यह रनों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी हार है। 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंग्टन में भारतीय टीम 80 रन से हारी थी। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मिली 76 रन की यह हार टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे बड़ी और टी20 इंटरनेशनल में रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी हार है।

टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत की सबसे बड़ी हार (रन के हिसाब से)

76 रन: बनाम साउथ अफ्रीका, अहमदाबाद 2026

बनाम साउथ अफ्रीका, अहमदाबाद 2026 49 रन: बनाम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिजटाउन 2010

बनाम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिजटाउन 2010 47 रन: बनाम न्यूजीलैंड, नागपुर 2016

मार्कराम ने रोहित शर्मा समेत तीन कप्तानों को छोड़ा पीछे

एडेन मार्कराम के लिए बतौर कप्तान टी20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने अभी तक 14 मैचों में साउथ अफ्रीका की टी20 वर्ल्ड कप में कप्तानी की है। जिसमें से 13 बार साउथ अफ्रीका को जीत मिली है। एकमात्र हार साउथ अफ्रीका को मार्कराम की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में मिली थी। अब भारत के खिलाफ 2026 में जीत के बाद वह एकसाथ तीन कप्तानों से आगे निकल गए हैं।

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान

21 जीत: एमएस धोनी (33 मैच)

एमएस धोनी (33 मैच) 14 जीत: केन विलियमसन (21 मैच)

केन विलियमसन (21 मैच) 13 जीत: एडेन मार्कराम (14 मैच)

एडेन मार्कराम (14 मैच) 12 जीत: रोहित शर्मा (14 मैच)

रोहित शर्मा (14 मैच) 12 जीत: डैरेन सैमी (18 मैच)

डैरेन सैमी (18 मैच) 12 जीत: दासुन शनाका (21 मैच)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एडेन मार्कराम और दासुन शनाका अभी भी मौजूद हैं। सुपर 8 में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के 2-2 मैच बाकी हैं। ऐसे में यह दोनों कप्तान अभी और जीत के आंकड़े अपने नाम कर सकते हैं। यानी शनाका के पास भी रोहित से आगे निकलने का मौका है। वहीं केन विलियम्सन का भी रिकॉर्ड खतरे में है।

