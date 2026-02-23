भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद लगातार सवालों के घेरे में है। साउथ अफ्रीका से हारना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी लेकिन जो अप्रोच टीम इंडिया ने दिखाया वो बड़ा सवाल था। भारतीय टीम के 11 में से 8 बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए। इसी कारण अब पूर्व क्रिकेटर्स भी टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले नसीहत दे रहे हैं। उसी कड़ी में संजय मांजरेकर ने बेहद दिलचस्प प्रतिक्रिया दी है।

संजय मांजरेकर ने साउथ अफ्रीका की टीम को शुक्रिया कहा है। उन्होंने कहा है कि साउथ अफ्रीका की टीम का धन्यवाद, अब हमें पता है कि हमें क्या करना है। इसके बाद मांजरेकर ने तीन बेहद जरूरी बदलाव बताए जो टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले करने चाहिए। उन्होंने इसमें कुलदीप यादव को खिलाने का भी जिक्र किया।

संजय मांजरेकर के अनुसार ये 3 बदलाव भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ जरूर करने चाहिए:-

टॉप ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाजों को मौका दिया जाए जो स्पिन के खिलाफ संयम और धैर्य से बल्लेबाजी कर सकें। उनका इशारा इस तरफ था कि पहली बॉल से स्पिनर्स के खिलाफ अटैक नहीं करना चाहिए।

टीम इंडिया के थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट को प्रैक्टिस सेशन में कई धीमी गेंद फेंकनी चाहिए और बल्लेबाजों को अभ्यास करवाना चाहिए। जैसा कि देखा गया कि साउथ अफ्रीका के सभी पेसर्स ने धीमी गेंद पर भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया था।

कुलदीप यादव को टीम में मौका मिलना चाहिए। कुलदीप के टीम में आने से एक विकेट लेने का अतिरिक्त विकल्प टीम के पास आ जाएगा।

भारत के लिए कठिन हुई सेमीफाइनल की राह

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन से मिली बड़ी हार के बाद टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह कठिन हो गई है। अब भारतीय टीम अगर बचे हुए दोनों मुकाबले जीत भी जाती है, फिर भी उसे अन्य टीमों के नतीजों और नेट रनरेट पर निर्भर करना पड़ेगा। भारत का सुपर 8 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अगला मैच 26 फरवरी को चेन्नई और 1 मार्च को वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता में खेला जाएगा।

