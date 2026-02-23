अहमदाबाद में जब टीम इंडिया नीली जर्सी में उतरती है तो हर भारतीय क्रिकेट फैन के दिल और दिमाग में 19 नवंबर 2023 की उस रात के भावुक लम्हे उमड़ा आते होंगे। यही वो मैदान था जहां तकरीबन एक लाख क्रिकेट फैंस का दिल उस वक्त भावुक हो उठा था जब उनके चहेते कप्तान रोहित शर्मा की आंखों में आंसू थे। अब एक बार फिर उस लम्हे की याद आ गई क्योंकि उस हार के बाद हमने 825 दिन तक आईसीसी टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा था।

मगर फिर इसी मैदान पर आकर आईसीसी टूर्नामेंट में एक बार फिर से तकरीबन एक लाख भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल टूट गया। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में भारतीय टीम अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहीं हार गई। इसी मैदान पर आईसीसी टूर्नामेंट में आखिरी हार मिली थी। उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज तक लगातार 17 मुकाबले भारत ने जीते थे। अब 825 दिन बाद आईसीसी टूर्नामेंट में टीम इंडिया का विजय रथ थम गया।

एडेन मार्कराम ने अहमदाबाद को किया ‘शांत’

जिस तरह 19 नवंबर 2023 को लाखों की भीड़ को ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने शांत करते हुए वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल जीता था। ठीक उसी तरह अब 22 फरवरी 2026 को साउथ अफ्रीका के एडेन मार्कराम ने सभी को यहां शांत कर दिया। उन्होंने टीम इंडिया की कमियों को उजागर कर दिया। उन्होंने बता दिया कि पिछले टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार से साउथ अफ्रीका कितना सीख कर आई है।

इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने चैंपियन की तरह खेला। वहीं डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया ने प्रोटियाज के सामने एकदम सरेंडर कर दिया। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी को अपनी उंगली पर नचाया। भारतीय बल्लेबाज चाह कर भी शॉट नहीं खेल पा रहे थे। आखिरी के ओवर्स में शिवम दुबे इतना खीज गए कि लगातार बल्ला चलाने के बाद भी हिट नहीं जा रहा था।

यही कारण था कि 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हमारी टीम 111 रन पर ही ढेर हो गई। भारतीय बल्लेबाजी की प्रोटियाज ने पोल खोल दी। इसके बाद कई सवाल खड़े हो गए कि क्या पिछले 2 साल में लगातार टी20 सीरीज जीतने वाली इस टीम की तैयारियां खोखली थीं? फिर अक्षर पटेल जो आपके उपकप्तान हैं उन्हें अचानक बाहर कर देना, यह भी भारतीय मैनेजमेंट पर कई सवाल उठाता है। इसे टीम इंडिया का, कप्तान सूर्यकुमार यादव का ओवरकॉन्फिडेंस भी कहा जा रहा है।

अब देखना होगा कि सुपर 8 के अगले मैच में 26 फरवरी को टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ कितनी तगड़ी वापसी करती है। क्योंकि जिम्बाब्वे भी हल्के में लेने वाली टीम नहीं है। इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को उन्हीं के घर में पीटा और अजेय रहते हुए सुपर 8 में पहुंची है। या तो टीम इंडिया यहां से टी20 वर्ल्ड कप जीत जाएगा और इस हार को एक रिएलिटी चेक की तरह लेगी। या फिर यह कहना गलत नहीं होगा कि यहीं से टीम इंडिया का यह वर्ल्ड कप अब खत्म हो चुका है।

