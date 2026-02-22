टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में रविवार (22 फरवरी)को दूसरे ही ओवर में विकेट लेकर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर ढकेल दिया। बुमराह ने साउथ अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डिकॉक को दूसरे ओवर की पांचवीं गेंद पर बोल्ड करदिया। डिकॉक ने 7 गेंद पर 1 चौके की मदद से 6 रन बनाए।

क्विंटन डिकॉक ने आउट होने से एक गेंद पहले ही चौका मारा था। अगली गेंद वह बोल्ड हो गए। बुमराह ने डिकॉक को टी20 में तीसरी बार आउट किया। बुमराह के खिलाफ उनका रिकॉर्ड काफी खराब है। 8 पारियों में 27 गेंद पर उन्होंने 29 रन बनाए हैं। उनका औसत 9.66 और स्ट्राइक रेट 107.40 का है।

कैसे आउट हुए क्विंटन डिकॉक

क्विंटन डिकॉक के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने राउंड द विकेट गेंद करने की रणनीति अपनाई। उन्होंने 137 के रफ्तार से गेंद को अंदर लाने का प्रयास किया। डिकॉक ने पैर चलाए बगैर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेद नीची रही और डिकॉक के बल्ले के किनारे को छकाते हुए गिल्ली पर लगी। बुमराह ने एंगल बनाने के लिए स्टंप से दूर से गेंदबाज की।

साउथ अफ्रीका की टीम पर दबाब

जसप्रीत बुमराह के विकेट लेने से साउथ अफ्रीका की टीम दबाब में आ गई। अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम को आउट किया। उन्होंने 4 रन बनाए। चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने रयान रिकेल्टन को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच कराया। उन्होंने 7 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने पावरप्ले में साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट पर 41 र बनाए। यह इस टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका का सबसे कम स्कोर है। साउथ अफ्रीका ने प्लेइंग 11 में चार बदलाव किए। भारत ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। यानी अक्षर पटेल की वापसी नहीं हुई। वाशिंगटन सुंदर ही खेले।

