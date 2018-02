India vs South Africa 3rd T20: करीब एक साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी करने वाले सुरेश रैना ने तीसरे टी-20 में टीम इंडिया को जीत दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। रैना ने केपटाउन में खेले गए मैच में महज 27 गेंद में 43 रन बना डाले और एक विकेट भी लिया। उनके इस प्रदर्शन पर उन्हें ‘मैन ऑफ द मैच’ अवॉर्ड दिया गया। रैना के इस प्रदर्शन के बाद उनकी पत्नी प्रियंका बेहद खुश हुईं और साथ ही उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी छलक आए। प्रियंका रैना ने इसका इजहार अपने ट्विटर अकाउंट पर भी किया। उन्होंने पति रैना को विश करते हुए लिखा, ‘वह पल जब आपके दिल में बहुत खुशी होती है और आंखें आंसुओं से भर जाती है। आप पर बहुत गर्व है सुरेश रैना।’ प्रियंका के इस ट्वीट पर यूजर्स ने भी जमकर कमेंट किए और रैना के इस प्रदर्शन के लिए उन्हें ढेर सारी बधाई दीं।

That moment when your heart is filled with immense happiness and your eyes with tears!

So proud of you my liefie @ImRaina pic.twitter.com/H89CBgQfg5

— Priyanka C Raina (@_PriyankaCRaina) February 24, 2018