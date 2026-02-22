India vs South Africa Cricket Match Pitch Report, Weather Forecast: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड की शुरुआत का मजा तो बारिश ने किरकिरा कर दिया है। वहीं श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच होने वाले सुपर 8 के दूसरे मैच पर भी बारिश का भयंकर खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच फैंस भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले मैच का भी मौसम और पिच रिपोर्ट जानना चाहेंगे।

आपको बता दें कि श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच सुपर 8 के ग्रुप 2 का मैच है। इस राउंड के मैच फिलहाल श्रीलंका में खेले जा रहे हैं। पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कोलंबो में खेला जाना था लेकिन यह मैच बारिश के कारण रद्द हुआ और दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। उसके बाद दूसरा मैच रविवार को पल्लीकेले में श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच होना है और इसमें भी बारिश का पूर्वानुमान है।

कैसा है अहमदाबाद का मौसम?

वहीं भारतीय टीम सुपर 8 राउंड के ग्रुप 1 में है। भारत और साउथ अफ्रीका का मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। अगर मौसम की बात करें तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सूरज चमक रहा है और यहां मौसम एकदम साफ है। यानी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद में होने वाला मैच बिना किसी खलल के खेला जा सकता है।

एक्यूवेदर के मुताबिक बारिश का अनुमान अहमदाबाद में शून्य प्रतिशत है। वहीं तापमान यहां दिन में 35 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। शाम को यह 25 डिग्री तक पहुंच जाएगा। शाम के वक्त ओस गिरेगी और इसका प्रभाव बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम पर पड़ सकता है।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच का कैसा रहेगा मिजाज?

अहमदाबाद में होने वाला भारत और साउथ अफ्रीका का मैच काली मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा। काली मिट्टी की सतह आमतौर पर मैच जैसे-जैसे आगे बढ़ता है धीमी हो जाती है। शुरू के कुछ ओवर्स (पहली पारी) में तेज गेंदबाजों को उछाल और स्विंग मिल सकता है। वहीं जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है धीमी गति के गेंदबाज और स्पिनर्स यहां प्रभावी हो जाते हैं।

अगर ओस की बात करें तो अहमदाबाद में ओस का प्रभाव निश्चित ही दिखेगा। मैच काली मिट्टी की पिच पर है तो शायद बहुत बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिलेगा। अगर ओस को ध्यान में रखा जाएगा तो पहले बैटिंग करने वाली टीम हर हाल में 190 या 200 रन बनाना चाहेगी। बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ओस का फायदा ले सकती है लेकिन अगर ओस का प्रभाव कम हुआ तो स्पिनर्स भी बाजी मार सकते हैं।

भारत और साउथ अफ्रीका के स्क्वाड

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव।

साउथ अफ्रीका टीम: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रियान रिकल्टन, ऐडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, मार्को यान्सेन, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, क्वेना मफाका, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे।

