दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी नगीदी भारत के साथ हो रहे टेस्ट मैच में उस वक्त रोने लगे जब उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का विकेट लिया। नगीदी ने कोहली को मात्र पांच रनों पर ही आउट कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए विराट कोहली को जल्दी आउट करना काफी जरूरी था, क्योंकि कोहली ने पहली पारी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 153 रन बनाए थे। भारतीय कप्तान का विकेट लेने के बाद नगीदी की आंखों में खुशी के कारण आंसू आ गए। उनके भावुक होने का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में उनकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे हैं।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हो रही तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में खेला गया। इस मैच में भारत को हार 135 रनों से हार का सामना करना पड़ा। दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में तो विराट कोहली के बल्ले से जमकर रन बरसे, लेकिन दूसरी पारी में वह महज 5 रन बनाकर आउट हो गए।

Ngidi got pretty emotional after taking Kohli's wicket. It is his first Test after all. #SAvInd pic.twitter.com/QzltblzDVe

