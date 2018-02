IND vs SA: डरबन की पारी देख शोएब अख्तर ने बताया विराट कोहली को चीता, कहा…

6 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने शतक जड़ टीम इंडिया को जीत दिलाई। कोहली ने इस पारी से ना सिर्फ भारतीय फैंस की तारीफ बटोरीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का भी दिल जीत लिया। शोएब भारतीय कप्तान की बल्लेबाजी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने कोहली की तुलना ‘चीता’ से कर दी। विराट ने डरबन में 86 गेंदों पर 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 112 रन बनाए थे।

इस पारी को देख शोएब अख्तर ने ट्वीट किया – विराट कोहली द्वारा एक और सुपर रन चेज… जब पीछा करने की बात हो, तो या उसे चीता कर सकता है या फिर विराट कोहली… वेल डन!!

Another super run-chase by @imVkohli. When it comes to chases it’s either him or a Cheetah. Well done!! Hope youngsters pick this trait of @imVkohli

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) February 2, 2018