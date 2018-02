Ind vs SA 5th ODI: ‘मेरे दो साथी रन आउट हुए, कैसे मनाऊं शतक का जश्न’, रोहित शर्मा के बयान ने जीता लोगों का दिल

साउथ अफ्रीका के साथ 6 मैचों की सीरीज़ में भारत ने 4-1 से अजेय बढ़त बना ली है। मंगलवार को पोर्ट एलिजाबेथ में खेले गए 5वें वनडे मैच भारत ने अफ्रीका को 73 रनों से हरा दिया। रोहित शर्मा की शतकीय पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। रोहित ने अपनी इस पारी में 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 126 गेंदों पर 115 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा के एक बयान ने सोशल मीडिया में उनके फैंस का दिल जीत लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैन ऑफ द मैच से नवाजे जाने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आप इस शतक के खुश हैं? इस शतक के जश्न को कैसे सेलीब्रेट करेंगे? इस सवाल पर रोहित शर्मा ने कहा कि मेरी इस शतकीय पारी में मेरे दो साथी रन आउट हो गए, मैं इस शतक के जश्न को कैसे मनाऊं। दरअसल रोहित शर्मा के साथ खेलते हुए विराट कोहली एक रन लेने के चक्कर में भागे लेकिन रोहित ने उन्हें मना कर दिया और कोहली सिर्फ 36 रन बनाकर रन आउट हो गयें। इसके बाद उतरे अजिंक्या रहाणे भी 8 रन बनाकर एक रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए। रोहित शर्मा के इस बयान ने सोशल मीडिया में लोगों का दिल जीत लिया है। हालांकि बहुत से यूजर्स को इस बयान पर विश्वास भी नहीं हो रहा।

Rohit Sharma about trending on Twitter whether he fails or succeeds with the bat: "It's a privilege for me if people are talking about me (of all topics)." #SAvIND — Chetan Narula (@chetannarula) February 13, 2018

Rohit Sharma In PC:- ” Two Batsman Got Run Out In Front Of My Eyes…What Celebration Are You Talking About?” Hats Off To Rohit Sharma For This Statement

And Even Virat Kohli Deserves Applause Cos He Had A Big Smile On His When Rohit Was Dropped On 96#SAvIND — tamilrockers (@tamilrockers9) February 14, 2018

Respect — Kanishk Sharma (@Ka9shk) February 13, 2018

Yeah I know virat can better know when team is well does so virat nice gentleman nd genius man okay i love whoes play very well nd same thinking of virat — Vk (@Viratia00374274) February 13, 2018

रोहित शर्मा ने इस शतकीय पारी पर ये भी कहा कि, ‘पिछले कई मैचों से मेरे बल्ले से रन नहीं निकल पा रहे थे। मुझे अपनी लय वापस पाने के लिए एक अच्छी पारी की जरूरत थी। जब मैं बल्लेबाजी करने उतरा था तो मेरे मन में कुछ बातें थीं। मैं कुछ प्लान बनाकर आया था। मैंने उसी प्लान के तहत बल्लेबाजी की।’

Kagiso Rabada out of the stadium Courtesy ~ Rohit Sharma Slap on haters face pic.twitter.com/iyZScqBYxu — Raijin Antony (@RaijinAntony) February 13, 2018

आपको बता दें कि भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा के लिए दक्षिण अफ्रीका का ये दौरा बेहद खराब गया है। उन्हें टेस्ट सीरीज के दो मैच में खिलाया गया जिसमें ये 4 पारियों में कुल 78 रन ही बना सके। इसके बाद शुरू के 4 वनडे मैच में भी कोई खास स्कोर नहीं बना सके जिसके बाद रोहित सभी के निशाने पर आ गए थे। लेकिन रोहित ने एक बड़े बल्लेबाज की तरह वापसी करते हुए शतक के साथ फॉर्म में वापसी की।

