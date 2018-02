भारतीय टीम के हरफनमौला खिलाड़ी सुरेश रैना कुछ वक्त से टीम से बाहर चल रहे थे। हाल ही में उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर टी-20 सीरीज के साथ टीम में वापसी की है। प्रोटियाज खेमे के खिलाफ उन्होंने तीसरे टी-20 मुकाबले में शानदार पारी खेली। महज 27 गेंदों में रैना ने 43 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल थी। वह इस मैच में 159.26 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले। रैना की टीम में वापसी पर न केवल टीम इंडिया और उनके फैंस ने बल्कि सरहद पार से भी उनके प्रदर्शन को लेकर तारीफ की गई। पाकिस्तानी क्रिकेटर और विकेटकीपर कामरान अकमल ने भी रैना के लिए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, “क्या वापसी की है। बहुत बढ़िया खेले, बधाई। टीम में आपको फिर से पाकर अच्छा लग रहा है। मुबारकबाद।” दरअसल, रैना ने अपने टि्वटर अकाउंट पर शनिवार को ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, “टीम इंडिया की क्या वापसी है! बल्लेबाजी और गेंदबाजी में प्रयास कमाल के थे। शानदार प्रयासों के साथ यह टूर खत्म हुआ। टीम में लौट कर काफी खास महसूस कर रहा हूं।”

What a comeback by #TeamIndia! Batting and bowling efforts have been par excellence!

Great effort to end the tour on a winning note…Special feeling to be back in blue!

अकमल ने इसी पर रिप्लाई किया और रैना को बधाई दी। लिखा, “क्या कमबैक किया है…शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया खेले हैं आप। टीम में आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। वनडे और टी-20 सीरीज जीतने के लिए शुभकामनाएं। गुडलक।”

what a come back…congratulations very well played.good to see you back in team congrats on winning one day & t20 series.good luck. — Kamran Akmal (@KamiAkmal23) February 24, 2018

आपको बता दें कि शनिवार को न्यूलैंड्स स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने तीसरा और आखिरी टी-20 मैच खेला था। प्रोटियाज टीम ने इसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। द.अफ्रीका ने 20 ओवर्स में छह विकेट के नुसकान पर 165 रन बनाए थे। यानी टीम ने भारत के सामने 166 रनों का लक्ष्य खड़ा किया था। जवाबी पारी में भारत ने सात विकेटों के नुकसान पर 172 रन बनाए और यह मैच सात रनों से अपने नाम किया। कोहली के शेरों ने इस जीत के साथ 2-1 से बढ़त लेते हुए सीरीज भी जीत ली।

