मैच में महेंद्र सिंह धौनी की गाली-डांट सुनने वाले मनीष पांडे ने कही यह बात

दक्षिण अफ्रीका दौरे के बीच टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी से गाली और डांट-फटकार सुनने वाले मनीष पांडे की टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा है कि लगातार इस तरह की चीजों का सामना करना कठिन होता है, लेकिन दिग्गजों से भरी भारतीय टीम में उन्हें अभी धैर्य रखना होगा। पांडे के अनुसार, उनके लिए यह थोड़ा मुश्किल था, जिसका उनके दिमाग पर भी असर पड़ा। यहां तक कि उन्हें इस बाबत मानसिक तनाव से निपटने के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ा। बता दें कि बुधवार को सेंचुरियन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी-20 खेला गया। धौनी में क्रीज पर रन लेने में लापरवाही करने को लेकर साथी खिलाड़ी को डांटते हुए गाली दी थी। माही ने कहा था कि उधर क्या देख रहा है, इधर देख ले, उसी पर पांडे की ओर से प्रतिक्रिया आई है। मनीष पांडे ने एक इंटरव्यू में कहा, “भारतीय टीम का शुरुआती लाइन-अप बेहद अच्छा है। हमारे पास 35-40 ओवर खेलने के लिए तीन शीर्ष बल्लेबाज हैं, जिनमें विराट कोहली और महेंद्र सिंह धौनी मेरे आगे हैं। मगर मुझे लगता है कि अभी मुझे और मौके मिलने चाहिए, ताकि मैं उनमें और भी अच्छा कर सकूं।”

क्रिकबज से हुई बातचीत में आगे उन्होंने बताया, “ईमानदारी से बताऊं, यह थोड़ कठिन है। आपके दिमाग पर इसका खासा असर पड़ता है। खासकर इस तरह के दौरे पर। मुझे अब यह चीज काफी महसूस हो रही है। यह भी एक कारण है कि मुझे खुद को एक डॉक्टर को दिखाना पड़ा था।”

दूसरे टी-20 में कर्नाटक के क्रिकेटर ने 66 गेंदों में 79 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि, उनका टीम के लिए किया गया यह योगदान भारत को जीत नहीं दिला सका। ऐसे में टी-20 सीरीज का स्कोर 1-1 से बराबर हो गया है। नतीजतन पांडे आगामी छिटपुट मौकों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चूंकि वनडे सीरीज में उन्हें एक भी मैच खेलने के लिए नहीं मिला था।

